Os primeiros anos de vida são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Em Botucatu, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o acompanhamento desde os primeiros dias após o nascimento, com orientações às famílias, prevenção de doenças e identificação precoce de possíveis alterações no desenvolvimento.

O primeiro acompanhamento após o nascimento deve ser realizado na Unidade de Saúde de referência, preferencialmente até o 5º dia de vida. Nesse atendimento, são avaliados aspectos relacionados à saúde do recém-nascido e da mãe, além de orientações sobre o teste do pezinho, amamentação, cuidados com o coto umbilical, identificação de icterícia e vacinação.

Clínica do Bebê

Botucatu também conta com a Clínica do Bebê, serviço municipal inaugurado em 4 de julho de 2012 como complemento ao atendimento oferecido pela Atenção Primária.