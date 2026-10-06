Os primeiros anos de vida são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Em Botucatu, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o acompanhamento desde os primeiros dias após o nascimento, com orientações às famílias, prevenção de doenças e identificação precoce de possíveis alterações no desenvolvimento.
O primeiro acompanhamento após o nascimento deve ser realizado na Unidade de Saúde de referência, preferencialmente até o 5º dia de vida. Nesse atendimento, são avaliados aspectos relacionados à saúde do recém-nascido e da mãe, além de orientações sobre o teste do pezinho, amamentação, cuidados com o coto umbilical, identificação de icterícia e vacinação.
Clínica do Bebê
Botucatu também conta com a Clínica do Bebê, serviço municipal inaugurado em 4 de julho de 2012 como complemento ao atendimento oferecido pela Atenção Primária.
Na unidade são realizados cuidados de saúde e testes de triagem neonatal, como o teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, teste do olhinho e teste da linguinha.
O serviço também oferece atendimento ao binômio mãe e bebê, vacinação e orientações às famílias, incluindo apoio e aconselhamento para a amamentação.
Para facilitar o acesso, a consulta na Clínica do Bebê é agendada ainda na maternidade, permitindo que o recém-nascido receba alta hospitalar já com o atendimento programado. Para buscar auxílio relacionado à amamentação, não é necessário agendamento prévio.
A equipe da Clínica do Bebê também realiza visitas às maternidades HC-UNESP e Unimed três vezes por semana, contribuindo para a identificação e o acompanhamento dos recém-nascidos moradores de Botucatu.
Ainda no primeiro mês de vida, o bebê recebe uma visita domiciliar da equipe da Unidade de Saúde de referência. O acompanhamento é compartilhado por médicos, enfermeiros e demais profissionais da equipe.
Vacinação e saúde bucal
A vacinação faz parte do cuidado integral da criança e deve seguir as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação. A Prefeitura orienta pais e responsáveis a manterem a caderneta atualizada e procurarem a Unidade de Saúde de referência em caso de dúvidas ou necessidade de atualização.
A saúde bucal também integra o acompanhamento desde os primeiros anos. As famílias recebem orientações sobre higiene da boca, alimentação, uso adequado de produtos de higiene e hábitos saudáveis, com o objetivo de prevenir cáries e outros problemas.
Acompanhamento durante a infância
Após os primeiros atendimentos, a criança continua sendo acompanhada pela rede municipal de saúde.
As equipes das Unidades de Saúde orientam as famílias sobre vacinação, alimentação, crescimento e desenvolvimento, saúde bucal, prevenção de acidentes e outros cuidados importantes para cada fase da infância.
O acompanhamento regular permite observar o desenvolvimento ao longo do tempo e identificar precocemente situações que possam exigir atenção, acompanhamento específico ou encaminhamento para outros serviços da rede.
A Secretaria Municipal de Saúde destaca ainda a importância da participação da família, com a manutenção das consultas em dia, acompanhamento da caderneta de vacinação e atenção a mudanças ou dúvidas relacionadas ao desenvolvimento da criança.
Em Botucatu, a atuação integrada entre a Clínica do Bebê, as Unidades de Saúde e os demais serviços da rede busca garantir o cuidado necessário às crianças e famílias desde os primeiros dias de vida.