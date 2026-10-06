Uma ocorrência inicialmente atendida como discussão entre um casal terminou com duas prisões e a apreensão de quase 400 gramas de substâncias semelhantes a entorpecentes em Botucatu, na noite de 5 de outubro.
A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI). Durante o atendimento, os agentes abordaram um homem e encontraram, em uma bolsa pertencente a ele, dinheiro, celulares, balanças de precisão e porções das substâncias.
Segundo o registro da ocorrência, foram apreendidos 393,82 gramas de materiais identificados preliminarmente como semelhantes a dry, maconha e ice. O boletim aponta que seriam fracionados para comercialização e que o homem admitiu envolvimento com a venda de entorpecentes.
Também foram recolhidos R$ 708,85, três aparelhos celulares, duas balanças de precisão e uma tesoura.
Discussão e danos no imóvel
Durante a averiguação, os guardas apuraram fatos relacionados ao desentendimento entre o casal. Conforme o registro, o homem teria danificado a porta e entrado na kitnet da companheira.
Ainda segundo o boletim, ele teria discutido com uma vizinha, proferido ofensas e danificado objetos no local. A perícia foi acionada.
Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Adulto para exame de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O caso também foi apresentado no Plantão Policial.
Duas prisões ratificadas
Após análise das autoridades policiais, o homem teve a prisão em flagrante ratificada pelos fatos registrados como violência doméstica, vias de fato, injúria, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A mulher também teve a prisão ratificada por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial. A ocorrência contou com apoio da Ronda Oficial e do Centro de Operações Integradas.
de botuca — De olho na notícia