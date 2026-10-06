06 de outubro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Discussão de casal termina com drogas e duas prisões em Botucatu

Por Da Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM apreendeu 393,82 gramas de substâncias semelhantes a entorpecentes, dinheiro, celulares e balanças de precisão.
GCM apreendeu 393,82 gramas de substâncias semelhantes a entorpecentes, dinheiro, celulares e balanças de precisão.

Uma ocorrência inicialmente atendida como discussão entre um casal terminou com duas prisões e a apreensão de quase 400 gramas de substâncias semelhantes a entorpecentes em Botucatu, na noite de 5 de outubro.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI). Durante o atendimento, os agentes abordaram um homem e encontraram, em uma bolsa pertencente a ele, dinheiro, celulares, balanças de precisão e porções das substâncias.

Segundo o registro da ocorrência, foram apreendidos 393,82 gramas de materiais identificados preliminarmente como semelhantes a dry, maconha e ice. O boletim aponta que seriam fracionados para comercialização e que o homem admitiu envolvimento com a venda de entorpecentes.

Também foram recolhidos R$ 708,85, três aparelhos celulares, duas balanças de precisão e uma tesoura.

Discussão e danos no imóvel

Durante a averiguação, os guardas apuraram fatos relacionados ao desentendimento entre o casal. Conforme o registro, o homem teria danificado a porta e entrado na kitnet da companheira.

Ainda segundo o boletim, ele teria discutido com uma vizinha, proferido ofensas e danificado objetos no local. A perícia foi acionada.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Adulto para exame de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O caso também foi apresentado no Plantão Policial.

Duas prisões ratificadas

Após análise das autoridades policiais, o homem teve a prisão em flagrante ratificada pelos fatos registrados como violência doméstica, vias de fato, injúria, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A mulher também teve a prisão ratificada por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial. A ocorrência contou com apoio da Ronda Oficial e do Centro de Operações Integradas.

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