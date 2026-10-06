Uma ocorrência inicialmente atendida como discussão entre um casal terminou com duas prisões e a apreensão de quase 400 gramas de substâncias semelhantes a entorpecentes em Botucatu, na noite de 5 de outubro.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI). Durante o atendimento, os agentes abordaram um homem e encontraram, em uma bolsa pertencente a ele, dinheiro, celulares, balanças de precisão e porções das substâncias.

Segundo o registro da ocorrência, foram apreendidos 393,82 gramas de materiais identificados preliminarmente como semelhantes a dry, maconha e ice. O boletim aponta que seriam fracionados para comercialização e que o homem admitiu envolvimento com a venda de entorpecentes.