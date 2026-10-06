06 de outubro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Homem tenta furtar Ecoponto, foge da GCM e é preso

Por Da Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi flagrado retirando equipamentos elétricos do local
Suspeito foi flagrado retirando equipamentos elétricos do local

Um homem de 36 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na noite de segunda-feira (5), após ser flagrado durante uma tentativa de furto em um Ecoponto localizado na Vila Bela Vista.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes perceberam que o homem tentava retirar equipamentos elétricos do espaço público depois de cortar o fio de um refletor.

Ao notar a aproximação da viatura, ele correu em direção à vegetação próxima. Os guardas iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo. Durante a revista, um alicate foi encontrado em sua posse.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem declarou que pretendia vender os equipamentos e utilizar o dinheiro para comprar entorpecentes.

Ele também informou que outro indivíduo estaria nas proximidades para avisá-lo sobre a aproximação de viaturas. As equipes fizeram buscas pela região, mas o segundo suspeito não foi localizado.

Nova tentativa de fuga

O homem recebeu voz de prisão. Durante o procedimento, ainda segundo o registro, ele tentou fugir novamente e avançou contra os agentes.

A equipe utilizou força moderada para contê-lo. Após passar por atendimento médico, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Botucatu.

A autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de furto e arbitrou fiança no valor de um salário mínimo. Como o pagamento não foi realizado, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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