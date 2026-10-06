Um homem de 36 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na noite de segunda-feira (5), após ser flagrado durante uma tentativa de furto em um Ecoponto localizado na Vila Bela Vista.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes perceberam que o homem tentava retirar equipamentos elétricos do espaço público depois de cortar o fio de um refletor.

Ao notar a aproximação da viatura, ele correu em direção à vegetação próxima. Os guardas iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo. Durante a revista, um alicate foi encontrado em sua posse.