Um homem de 36 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na noite de segunda-feira (5), após ser flagrado durante uma tentativa de furto em um Ecoponto localizado na Vila Bela Vista.
Durante patrulhamento preventivo, os agentes perceberam que o homem tentava retirar equipamentos elétricos do espaço público depois de cortar o fio de um refletor.
Ao notar a aproximação da viatura, ele correu em direção à vegetação próxima. Os guardas iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo. Durante a revista, um alicate foi encontrado em sua posse.
De acordo com o registro da ocorrência, o homem declarou que pretendia vender os equipamentos e utilizar o dinheiro para comprar entorpecentes.
Ele também informou que outro indivíduo estaria nas proximidades para avisá-lo sobre a aproximação de viaturas. As equipes fizeram buscas pela região, mas o segundo suspeito não foi localizado.
Nova tentativa de fuga
O homem recebeu voz de prisão. Durante o procedimento, ainda segundo o registro, ele tentou fugir novamente e avançou contra os agentes.
A equipe utilizou força moderada para contê-lo. Após passar por atendimento médico, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Botucatu.
A autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de furto e arbitrou fiança no valor de um salário mínimo. Como o pagamento não foi realizado, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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