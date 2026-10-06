A Prefeitura de Botucatu avançou para uma nova fase da segunda etapa de revitalização das margens do Ribeirão Lavapés. Após os serviços preparatórios, as equipes trabalham na estruturação do canteiro de obras e, na sequência, devem iniciar escavações e outras intervenções previstas no projeto.
A nova etapa busca ampliar os espaços de circulação, lazer e convivência ao longo do ribeirão, além de promover melhorias na infraestrutura e no sistema de drenagem da região.
Entre as estruturas previstas estão uma ciclovia, decks de madeira, pontes para pedestres, parque sensorial e outros espaços de uso público.
O projeto também contempla a implantação de galerias pluviais, obras de drenagem, contenção das margens, recuperação do pavimento e instalação de iluminação.
Outro componente da intervenção será a construção de uma bacia de retenção permanente. A estrutura terá a função de auxiliar no controle do volume de água e contribuir para o funcionamento do sistema de drenagem da região.
Prevenção de alagamentos
Além das áreas de lazer e convivência, parte importante da obra está relacionada à melhoria do escoamento das águas e à redução de pontos de vulnerabilidade ao longo do Ribeirão Lavapés.
Segundo a Prefeitura, intervenções anteriores foram realizadas especialmente após os danos provocados pelas fortes chuvas de fevereiro de 2020. Entre as medidas adotadas esteve o alteamento de estruturas para ampliar a passagem da água.
A segunda etapa amplia esse trabalho ao associar as melhorias de drenagem à recuperação e qualificação dos espaços públicos no entorno do ribeirão.
Parque Linear
A primeira etapa do Parque Linear do Lavapés foi entregue à população em dezembro de 2024, após a revitalização de aproximadamente 800 metros das margens do ribeirão.
O espaço passou a contar com pista de caminhada, ciclovia, quadra poliesportiva, campo de grama sintética, pista de skate, academia ao ar livre, playground, decks sobre o rio, paisagismo, centro receptivo e áreas de convivência.
A nova fase pretende ampliar essa estrutura e avançar com as intervenções de infraestrutura e urbanização previstas para as margens do Ribeirão Lavapés.