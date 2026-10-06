A Prefeitura de Botucatu avançou para uma nova fase da segunda etapa de revitalização das margens do Ribeirão Lavapés. Após os serviços preparatórios, as equipes trabalham na estruturação do canteiro de obras e, na sequência, devem iniciar escavações e outras intervenções previstas no projeto.

A nova etapa busca ampliar os espaços de circulação, lazer e convivência ao longo do ribeirão, além de promover melhorias na infraestrutura e no sistema de drenagem da região.

Entre as estruturas previstas estão uma ciclovia, decks de madeira, pontes para pedestres, parque sensorial e outros espaços de uso público.