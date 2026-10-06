Um homem de 27 anos procurado pela Justiça foi preso em Itatinga após se apresentar a uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento preventivo.
Segundo a PM, o próprio homem procurou os policiais e informou que havia uma ordem judicial de prisão contra ele.
A equipe consultou os sistemas policiais e confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto, relacionado a um processo de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
Após a confirmação, os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam à Polícia Judiciária para os procedimentos necessários.
Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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