Um homem de 27 anos procurado pela Justiça foi preso em Itatinga após se apresentar a uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento preventivo.

Segundo a PM, o próprio homem procurou os policiais e informou que havia uma ordem judicial de prisão contra ele.

A equipe consultou os sistemas policiais e confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto, relacionado a um processo de lesão corporal no contexto de violência doméstica.