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POLÍCIA

Homem procurado pela Justiça se apresenta à PM em Itatinga

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Procurado pela Justiça se apresenta à PM durante patrulhamento e é preso em Itatinga
Procurado pela Justiça se apresenta à PM durante patrulhamento e é preso em Itatinga

Um homem de 27 anos procurado pela Justiça foi preso em Itatinga após se apresentar a uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento preventivo.

Segundo a PM, o próprio homem procurou os policiais e informou que havia uma ordem judicial de prisão contra ele.

A equipe consultou os sistemas policiais e confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto, relacionado a um processo de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após a confirmação, os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam à Polícia Judiciária para os procedimentos necessários.

Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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