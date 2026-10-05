A Prefeitura de Botucatu disponibilizou um mapa interativo que permite à população acompanhar a localização das árvores plantadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em diferentes regiões do município.

A ferramenta foi criada a partir de uma demanda frequente da população, que buscava saber onde as mudas estavam sendo plantadas. Por meio do mapa, é possível consultar a localização de cada plantio, suas coordenadas geográficas e as espécies utilizadas.

A iniciativa amplia a transparência das ações de arborização e permite que os moradores acompanhem o trabalho realizado em ruas, praças, áreas verdes, escolas e outros espaços públicos.