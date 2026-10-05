A Prefeitura de Botucatu disponibilizou um mapa interativo que permite à população acompanhar a localização das árvores plantadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em diferentes regiões do município.
A ferramenta foi criada a partir de uma demanda frequente da população, que buscava saber onde as mudas estavam sendo plantadas. Por meio do mapa, é possível consultar a localização de cada plantio, suas coordenadas geográficas e as espécies utilizadas.
A iniciativa amplia a transparência das ações de arborização e permite que os moradores acompanhem o trabalho realizado em ruas, praças, áreas verdes, escolas e outros espaços públicos.
Os plantios fazem parte de um conjunto de ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ampliar e qualificar a arborização de Botucatu. Entre 2025 e 2026, as iniciativas municipais já somam aproximadamente 4 mil mudas entre plantios e doações realizadas à população.
Botucatu Cidade Viva
Uma das principais frentes de arborização é o programa Botucatu Cidade Viva, lançado em março de 2025 com a proposta de ampliar a arborização urbana e promover uma cidade mais verde, sustentável e preparada para os desafios ambientais.
Desde então, os plantios vêm sendo realizados em diferentes regiões, incluindo áreas verdes, praças, vias públicas e unidades escolares, com escolha de espécies de acordo com as características de cada local.
As ações também incluem recuperação ambiental, implantação de pomares urbanos, microflorestas e atividades de educação ambiental, com participação de escolas, instituições e da comunidade.
Durante a Semana do Dia da Árvore, realizada em setembro, foram desenvolvidas quase 200 ações relacionadas à arborização. Ao todo, 105 mudas foram plantadas em diferentes pontos da cidade e outras 94 foram destinadas à população durante uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você.
A arborização contribui para ampliar áreas de sombra, melhorar o conforto térmico, favorecer a biodiversidade, proteger o solo e os recursos hídricos e tornar os espaços urbanos mais agradáveis.
Com o novo mapa, os moradores passam a ter acesso direto às informações sobre os plantios. A plataforma será atualizada conforme novas árvores forem plantadas no município.