05 de outubro de 2026
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MEIO AMBIENTE

Mapa interativo mostra onde estão árvores plantadas em Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Ferramenta reúne localização, coordenadas e espécies das árvores plantadas
Ferramenta reúne localização, coordenadas e espécies das árvores plantadas

A Prefeitura de Botucatu disponibilizou um mapa interativo que permite à população acompanhar a localização das árvores plantadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em diferentes regiões do município.

A ferramenta foi criada a partir de uma demanda frequente da população, que buscava saber onde as mudas estavam sendo plantadas. Por meio do mapa, é possível consultar a localização de cada plantio, suas coordenadas geográficas e as espécies utilizadas.

A iniciativa amplia a transparência das ações de arborização e permite que os moradores acompanhem o trabalho realizado em ruas, praças, áreas verdes, escolas e outros espaços públicos.

Os plantios fazem parte de um conjunto de ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ampliar e qualificar a arborização de Botucatu. Entre 2025 e 2026, as iniciativas municipais já somam aproximadamente 4 mil mudas entre plantios e doações realizadas à população.

Botucatu Cidade Viva

Uma das principais frentes de arborização é o programa Botucatu Cidade Viva, lançado em março de 2025 com a proposta de ampliar a arborização urbana e promover uma cidade mais verde, sustentável e preparada para os desafios ambientais.

Desde então, os plantios vêm sendo realizados em diferentes regiões, incluindo áreas verdes, praças, vias públicas e unidades escolares, com escolha de espécies de acordo com as características de cada local.

As ações também incluem recuperação ambiental, implantação de pomares urbanos, microflorestas e atividades de educação ambiental, com participação de escolas, instituições e da comunidade.

Durante a Semana do Dia da Árvore, realizada em setembro, foram desenvolvidas quase 200 ações relacionadas à arborização. Ao todo, 105 mudas foram plantadas em diferentes pontos da cidade e outras 94 foram destinadas à população durante uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você.

A arborização contribui para ampliar áreas de sombra, melhorar o conforto térmico, favorecer a biodiversidade, proteger o solo e os recursos hídricos e tornar os espaços urbanos mais agradáveis.

Com o novo mapa, os moradores passam a ter acesso direto às informações sobre os plantios. A plataforma será atualizada conforme novas árvores forem plantadas no município.

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