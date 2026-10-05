05 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TURISMO

Dia das Aves destaca potencial ambiental e turístico de Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Localizada em uma área de transição, Botucatu reúne condições favoráveis à observação de aves e à educação ambiental.
Localizada em uma área de transição, Botucatu reúne condições favoráveis à observação de aves e à educação ambiental.

Celebrado nesta segunda-feira, 5 de outubro, o Dia das Aves reforça a importância da preservação da fauna e dos ambientes naturais. Em Botucatu, a data também chama atenção para uma característica do território: a localização em uma região de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, conhecida como ecótono.

O encontro entre os dois biomas forma um mosaico de ambientes que favorece a presença de diferentes espécies e torna a região da Cuesta um cenário para atividades de observação, pesquisa e contato com a natureza.

Esse potencial também vem sendo utilizado em iniciativas de educação ambiental e turismo. Um dos exemplos é o Festival Aves de Botucatu, realizado entre os dias 24 e 27 de setembro, que reuniu observadores, fotógrafos, pesquisadores, estudantes, famílias e outros interessados na natureza.

Durante os quatro dias de programação, foram realizadas passarinhadas no Rio Bonito, na RPPN Olho D’Água, na Pedra do Índio e na Floresta Estadual de Botucatu (FEB), além de atividades na Fazenda Bela Vista e ações educativas e artísticas.

Mais de 500 crianças participaram de oficinas de comedouros de bambu, sons de aves, observação da natureza e atividades artísticas. A programação também contou com um curso de fotografia de aves ministrado por Kacau Oliveira.

Natureza e desenvolvimento local

A observação de aves também está relacionada a um segmento do turismo que pode movimentar diferentes setores da economia. A atividade envolve serviços de guias, fotografia, hospedagem, alimentação, transporte, artesanato, produção cultural e comércio.

A integração entre áreas naturais, municípios, empreendedores e iniciativas da região da Cuesta também amplia as possibilidades de criação de roteiros e experiências para visitantes.

Nesse contexto, a preservação dos ambientes naturais é fundamental para manter as condições que possibilitam essas atividades. O conhecimento sobre a fauna e sua relação com os ecossistemas também contribui para ampliar a compreensão sobre a importância da conservação.

No Dia das Aves, Botucatu destaca, assim, a relação entre biodiversidade, educação ambiental, turismo e desenvolvimento local, tendo como cenário uma região marcada pelo encontro entre diferentes biomas.

Comentários

Comentários