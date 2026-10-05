Celebrado nesta segunda-feira, 5 de outubro, o Dia das Aves reforça a importância da preservação da fauna e dos ambientes naturais. Em Botucatu, a data também chama atenção para uma característica do território: a localização em uma região de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, conhecida como ecótono.

O encontro entre os dois biomas forma um mosaico de ambientes que favorece a presença de diferentes espécies e torna a região da Cuesta um cenário para atividades de observação, pesquisa e contato com a natureza.

Esse potencial também vem sendo utilizado em iniciativas de educação ambiental e turismo. Um dos exemplos é o Festival Aves de Botucatu, realizado entre os dias 24 e 27 de setembro, que reuniu observadores, fotógrafos, pesquisadores, estudantes, famílias e outros interessados na natureza.