Empreendedores de Botucatu ainda podem se inscrever para participar da 15ª Feira do Empreendedor Sebrae 2026. O prazo foi prorrogado e segue aberto até o dia 8 de outubro, às 23h59.

A Prefeitura de Botucatu disponibiliza 28 vagas para microempreendedores individuais (MEIs) e empresas do município apresentarem seus produtos e serviços no estande institucional de Botucatu durante o evento.

A Feira do Empreendedor será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.