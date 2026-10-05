Empreendedores de Botucatu ainda podem se inscrever para participar da 15ª Feira do Empreendedor Sebrae 2026. O prazo foi prorrogado e segue aberto até o dia 8 de outubro, às 23h59.
A Prefeitura de Botucatu disponibiliza 28 vagas para microempreendedores individuais (MEIs) e empresas do município apresentarem seus produtos e serviços no estande institucional de Botucatu durante o evento.
A Feira do Empreendedor será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.
Serão selecionados sete empreendimentos por dia. Cada participante terá direito a um dia de exposição e poderá indicar sua ordem de preferência entre as quatro datas da feira.
A iniciativa é realizada pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e busca ampliar a visibilidade dos negócios locais, além de criar oportunidades de aproximação com consumidores, compradores, investidores, parceiros comerciais e instituições de apoio ao empreendedorismo.
Podem participar empresas dos setores de indústria, comércio, serviços, agronegócio e turismo, incluindo negócios de receptivo turístico, meios de hospedagem, artesanato e produtores de itens típicos do município.
Para participar, as empresas e MEIs devem ter sede ou estabelecimento em Botucatu, estar com a situação cadastral ativa e possuir atividade compatível com o chamamento.
A seleção será realizada por uma Comissão Especial, conforme os critérios estabelecidos no Chamamento Público nº 007/2026.
Inscrições
As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 8 de outubro por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura.
Também é possível realizar a inscrição presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Praça Coronel Raphael de Moura Campos, 143, Centro, em dias úteis e durante o horário de expediente.
O edital completo também está disponível para consulta no site da Prefeitura.
Serviço
15ª Feira do Empreendedor Sebrae 2026
📅 Data: 19 a 22 de outubro
📍 Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
🎟️ Vagas: 28
👥 Público: MEIs e empresas de Botucatu
⏰ Inscrições: até 8 de outubro, às 23h59