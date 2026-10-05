Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na madrugada deste domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026. A abordagem começou após uma identificação realizada pelo sistema de videomonitoramento do Centro de Operações Integradas (COI).
Durante o monitoramento da Praça Coronel Moura, conhecida como Praça do Paratodos, os operadores visualizaram um indivíduo em atitude considerada suspeita e repassaram às equipes de patrulhamento suas características e localização.
Uma guarnição seguiu até o local e realizou a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.
Ao consultar os dados do homem, entretanto, o COI constatou a existência de um mandado de prisão em aberto.
Prisão ocorreu durante período de proteção eleitoral
A ocorrência apresentava uma particularidade por ter sido registrada no dia da eleição. O artigo 236 do Código Eleitoral estabelece que eleitores não podem ser presos desde cinco dias antes até 48 horas depois da votação, salvo em situações específicas previstas na legislação.
Para o primeiro turno de 2026, a proteção eleitoral começou em 29 de setembro e segue até 6 de outubro. Entre as exceções estão o flagrante delito, a sentença condenatória por crime inafiançável e o desrespeito a salvo-conduto.
Durante o atendimento, os operadores aprofundaram a consulta e constataram que o título eleitoral do abordado estava cancelado. Essa informação foi registrada e apresentada à autoridade policial junto aos demais elementos da ocorrência.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial. Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou a prisão, e o procurado permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência reforça a importância da integração entre o videomonitoramento do COI e as equipes de patrulhamento da Guarda Civil Municipal para a identificação de pessoas procuradas e o cumprimento de ordens judiciais.
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