Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na madrugada deste domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026. A abordagem começou após uma identificação realizada pelo sistema de videomonitoramento do Centro de Operações Integradas (COI).

Durante o monitoramento da Praça Coronel Moura, conhecida como Praça do Paratodos, os operadores visualizaram um indivíduo em atitude considerada suspeita e repassaram às equipes de patrulhamento suas características e localização.

Uma guarnição seguiu até o local e realizou a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.