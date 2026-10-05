05 de outubro de 2026
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GCM

GCM prende procurado com título cancelado no dia da eleição

Por Da Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi identificado pelo videomonitoramento do COI na Praça Coronel Moura e tinha mandado de prisão em aberto.
Homem foi identificado pelo videomonitoramento do COI na Praça Coronel Moura e tinha mandado de prisão em aberto.

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na madrugada deste domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026. A abordagem começou após uma identificação realizada pelo sistema de videomonitoramento do Centro de Operações Integradas (COI).

Durante o monitoramento da Praça Coronel Moura, conhecida como Praça do Paratodos, os operadores visualizaram um indivíduo em atitude considerada suspeita e repassaram às equipes de patrulhamento suas características e localização.

Uma guarnição seguiu até o local e realizou a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Ao consultar os dados do homem, entretanto, o COI constatou a existência de um mandado de prisão em aberto.

Prisão ocorreu durante período de proteção eleitoral

A ocorrência apresentava uma particularidade por ter sido registrada no dia da eleição. O artigo 236 do Código Eleitoral estabelece que eleitores não podem ser presos desde cinco dias antes até 48 horas depois da votação, salvo em situações específicas previstas na legislação.

Para o primeiro turno de 2026, a proteção eleitoral começou em 29 de setembro e segue até 6 de outubro. Entre as exceções estão o flagrante delito, a sentença condenatória por crime inafiançável e o desrespeito a salvo-conduto.

Durante o atendimento, os operadores aprofundaram a consulta e constataram que o título eleitoral do abordado estava cancelado. Essa informação foi registrada e apresentada à autoridade policial junto aos demais elementos da ocorrência.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial. Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou a prisão, e o procurado permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça a importância da integração entre o videomonitoramento do COI e as equipes de patrulhamento da Guarda Civil Municipal para a identificação de pessoas procuradas e o cumprimento de ordens judiciais.

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