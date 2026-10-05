Um motorista de 29 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na noite de sexta-feira (2), após ser flagrado dirigindo em zigue-zague e entrar na contramão na região da Chácara Recreio do Havaí.

Durante patrulhamento, uma equipe da GCM foi abordada por um munícipe, que informou ter acompanhado um Volkswagen Gol cujo condutor trafegava de maneira irregular. Segundo o relato, o motorista também apresentava sinais de possível embriaguez.

Com as características do automóvel e a indicação do trajeto, os agentes seguiram na direção informada e localizaram o veículo.