Um motorista de 29 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu na noite de sexta-feira (2), após ser flagrado dirigindo em zigue-zague e entrar na contramão na região da Chácara Recreio do Havaí.
Durante patrulhamento, uma equipe da GCM foi abordada por um munícipe, que informou ter acompanhado um Volkswagen Gol cujo condutor trafegava de maneira irregular. Segundo o relato, o motorista também apresentava sinais de possível embriaguez.
Com as características do automóvel e a indicação do trajeto, os agentes seguiram na direção informada e localizaram o veículo.
Durante o acompanhamento, a equipe constatou que o carro trafegava em zigue-zague e, posteriormente, entrou na contramão de direção.
Os guardas deram ordem de parada, que foi obedecida pelo motorista. Durante a abordagem, conforme o registro da ocorrência, o homem informou ter ingerido bebida alcoólica.
Ainda segundo o registro, ele apresentava fala pastosa e desconexa, além de dificuldade para caminhar. Os agentes também constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A Polícia Militar prestou apoio à ocorrência e adotou as providências administrativas relacionadas ao veículo.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico. Na sequência, foi apresentado à autoridade policial.
A prisão foi ratificada e uma fiança de R$ 2 mil foi arbitrada. Como o valor não foi pago, o motorista permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.
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