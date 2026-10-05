Um motociclista de 18 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após fugir, saltar de um desnível de aproximadamente quatro metros e entrar em uma área de mata na região do Parque dos Pinheiros. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (3).

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após receber uma denúncia de que um indivíduo estaria realizando manobras perigosas com uma motocicleta sem placa de identificação. Conforme as informações repassadas, durante a condução ele quase teria atingido uma criança.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram um jovem próximo a uma motocicleta com as características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, segundo o registro da ocorrência, ele iniciou a fuga e não obedeceu às ordens de parada.