Um motociclista de 18 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após fugir, saltar de um desnível de aproximadamente quatro metros e entrar em uma área de mata na região do Parque dos Pinheiros. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (3).
A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após receber uma denúncia de que um indivíduo estaria realizando manobras perigosas com uma motocicleta sem placa de identificação. Conforme as informações repassadas, durante a condução ele quase teria atingido uma criança.
Durante o patrulhamento, os agentes localizaram um jovem próximo a uma motocicleta com as características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, segundo o registro da ocorrência, ele iniciou a fuga e não obedeceu às ordens de parada.
Durante o acompanhamento por uma via em condições precárias, houve uma colisão envolvendo a motocicleta e a viatura. A equipe perdeu momentaneamente o contato visual com o condutor e iniciou buscas pela região.
Pouco depois, o jovem foi localizado a pé e com parte das roupas trocadas. Conforme o registro, ele novamente não obedeceu à ordem de parada e correu em direção a uma área de mata.
Durante a fuga, o motociclista saltou de um desnível de aproximadamente quatro metros, onde havia um rio. Ele foi alcançado e abordado pelos agentes.
Na busca pessoal, os guardas encontraram em uma pochete uma porção de substância com características semelhantes à maconha.
Ainda de acordo com o registro, o jovem informou que teria fugido porque a motocicleta estava em situação irregular e porque não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Em consulta aos dados do veículo, os agentes também constataram uma divergência na identificação do motor. A motocicleta foi recolhida para as providências cabíveis.
O jovem passou por avaliação médica e foi apresentado no Plantão Policial. A ocorrência foi registrada pelas naturezas de desobediência, condução de veículo sem habilitação, entorpecente e localização e apreensão de veículo.
Após prestar depoimento, o jovem foi liberado. A motocicleta permaneceu apreendida.
A ocorrência contou com a atuação de equipes da GCM, ROMU, Comando, Patrulha Maria da Penha e Centro de Operações Integradas.
debotuca - De olho na notícia