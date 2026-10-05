Duas ações da Guarda Civil Municipal de Botucatu terminaram com dois homens presos por furto em estabelecimentos comerciais da Rua Amando de Barros, na região central da cidade. As ocorrências foram registradas separadamente.

Em uma das ocorrências, a equipe do Patrulhamento do Comércio foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após receber informações sobre um possível furto em um supermercado.

Com as características do suspeito, os agentes realizaram buscas e localizaram o homem algumas ruas abaixo do estabelecimento.