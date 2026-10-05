Duas ações da Guarda Civil Municipal de Botucatu terminaram com dois homens presos por furto em estabelecimentos comerciais da Rua Amando de Barros, na região central da cidade. As ocorrências foram registradas separadamente.
Em uma das ocorrências, a equipe do Patrulhamento do Comércio foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após receber informações sobre um possível furto em um supermercado.
Com as características do suspeito, os agentes realizaram buscas e localizaram o homem algumas ruas abaixo do estabelecimento.
Durante a abordagem, os guardas encontraram dois salames dentro de uma sacola. Conforme o registro, imagens do sistema de monitoramento do supermercado foram analisadas e confirmaram a retirada dos produtos.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Homem é preso após furto de chocolates
Na segunda ocorrência, equipes da ROMO — Rondas com Motocicletas foram acionadas para atender a um furto em outro estabelecimento comercial da região central.
Segundo o registro, um homem teria retirado chocolates sem realizar o pagamento. O proprietário acompanhou o suspeito até um imóvel próximo e repassou as informações aos agentes.
A equipe realizou a abordagem e, ainda conforme a ocorrência, o homem admitiu ter retirado os produtos. Imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento também confirmaram a ação.
O envolvido recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
As ocorrências contaram com a atuação do Patrulhamento do Comércio, da ROMO e do Centro de Operações Integradas da Guarda Civil Municipal.
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