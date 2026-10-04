As rajadas de vento chegaram a 63,2 quilômetros por hora em Botucatu neste domingo, 4 de outubro, conforme os dados de monitoramento compartilhados com a reportagem.
Ocorrências relacionadas ao clima
Em balanço parcial divulgado neste domingo, a Defesa Civil de Botucatu informou seis ocorrências relacionadas às condições climáticas, em conjunto com os órgãos municipais.
Cinco envolveram queda ou risco de queda de árvores, incluindo uma próxima à rede elétrica. Em outro atendimento, uma árvore atingiu um maquinário durante serviço da Sabesp, sem vítimas.
Também foi registrado um caso de alagamento com retorno de esgoto, provocado pelo entupimento de uma galeria pluvial. Não houve vítimas nas ocorrências envolvendo árvores.
O balanço não estabelece uma relação individual entre cada ocorrência e a rajada máxima apresentada no painel.
A Defesa Civil permanece monitorando as condições meteorológicas e atendendo aos chamados, diante da possibilidade de novas pancadas de chuva e ventos fortes.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.