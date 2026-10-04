Em balanço parcial divulgado neste domingo, a Defesa Civil de Botucatu informou seis ocorrências relacionadas às condições climáticas, em conjunto com os órgãos municipais.

As rajadas de vento chegaram a 63,2 quilômetros por hora em Botucatu neste domingo, 4 de outubro, conforme os dados de monitoramento compartilhados com a reportagem.

Cinco envolveram queda ou risco de queda de árvores, incluindo uma próxima à rede elétrica. Em outro atendimento, uma árvore atingiu um maquinário durante serviço da Sabesp, sem vítimas.

Também foi registrado um caso de alagamento com retorno de esgoto, provocado pelo entupimento de uma galeria pluvial. Não houve vítimas nas ocorrências envolvendo árvores.

O balanço não estabelece uma relação individual entre cada ocorrência e a rajada máxima apresentada no painel.