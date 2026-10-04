A Defesa Civil de Botucatu, em conjunto com os órgãos municipais, registrou seis ocorrências relacionadas às condições climáticas neste domingo, 4 de outubro. O balanço parcial reúne situações envolvendo árvores e um caso de alagamento com retorno de esgoto.

Segundo o órgão, quatro ocorrências envolveram queda ou risco de queda de árvores. Em uma delas, uma árvore atingiu um maquinário durante um serviço da Sabesp. Não houve vítimas.

Também foi registrada uma ocorrência de árvore com risco de queda próxima à rede elétrica, para a qual a Defesa Civil foi acionada. Nenhuma vítima foi registrada nas ocorrências envolvendo árvores.