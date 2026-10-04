O comunicado também informa a apuração de derrames de propaganda eleitoral próximo a locais de votação e o encaminhamento de duas pessoas à delegacia em Itatinga.

Cinco urnas eletrônicas foram substituídas durante a votação deste domingo, 4 de outubro, nos municípios da 26ª Zona Eleitoral. Segundo boletim divulgado pela Justiça Eleitoral, foram três trocas em Botucatu, uma em Itatinga e uma em Pardinho.

Uma das urnas de Botucatu apresentou travamento na tecla “CONFIRMA”. Em outro equipamento, riscos no visor do terminal do mesário prejudicavam a leitura das informações. A terceira substituição ocorreu por um problema técnico não detalhado no boletim.

Em Itatinga, uma urna foi substituída por falha técnica. Pardinho também teve uma troca, sem descrição do problema identificado.

Segundo a Justiça Eleitoral, as substituições foram realizadas pela equipe técnica responsável para garantir a continuidade e a regularidade da votação. O comunicado não identifica as seções afetadas nem informa o tempo necessário para os procedimentos.