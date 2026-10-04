Cinco urnas eletrônicas foram substituídas durante a votação deste domingo, 4 de outubro, nos municípios da 26ª Zona Eleitoral. Segundo boletim divulgado pela Justiça Eleitoral, foram três trocas em Botucatu, uma em Itatinga e uma em Pardinho.
O comunicado também informa a apuração de derrames de propaganda eleitoral próximo a locais de votação e o encaminhamento de duas pessoas à delegacia em Itatinga.
Três substituições em Botucatu
Uma das urnas de Botucatu apresentou travamento na tecla “CONFIRMA”. Em outro equipamento, riscos no visor do terminal do mesário prejudicavam a leitura das informações. A terceira substituição ocorreu por um problema técnico não detalhado no boletim.
Em Itatinga, uma urna foi substituída por falha técnica. Pardinho também teve uma troca, sem descrição do problema identificado.
Segundo a Justiça Eleitoral, as substituições foram realizadas pela equipe técnica responsável para garantir a continuidade e a regularidade da votação. O comunicado não identifica as seções afetadas nem informa o tempo necessário para os procedimentos.
Derrames de santinhos são investigados
A Justiça Eleitoral identificou santinhos e outros materiais de propaganda espalhados nas proximidades de locais de votação, especialmente em escolas de regiões periféricas.
As ocorrências estão sendo apuradas. Quando necessário, os elementos serão encaminhados à Polícia Civil para investigação de eventuais responsabilidades.
O boletim não apresenta conclusões sobre a autoria ou as circunstâncias desses fatos.
Duas pessoas encaminhadas à delegacia em Itatinga
Em Itatinga, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia após serem identificadas nas imediações de locais de votação usando vestimentas semelhantes e abordando eleitores.
A Justiça Eleitoral analisa a situação para definir a caracterização da conduta e os procedimentos cabíveis. O comunicado não informa se houve prisão ou liberação.
O relato não esclarece se essa ocorrência tem relação com o caso de suspeita de boca de urna informado anteriormente à reportagem no município.
Votação segue acompanhada pela Justiça Eleitoral
A 26ª Zona Eleitoral permanece acompanhando o funcionamento das seções nos três municípios. O boletim registra a expectativa de melhora das condições climáticas para favorecer o deslocamento dos eleitores durante o restante da votação.