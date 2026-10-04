04 de outubro de 2026
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CIDADE

Motociclista sofre acidente no setor Leste de Botucatu

Por Da Redação | db - debotuca
| Tempo de leitura: 1 min
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Natália Amaral - debotuca
Motocicleta que a vítima conduzia
Motocicleta que a vítima conduzia

Um motociclista sofreu um acidente na Avenida Bráz de Assis Nogueira, no setor Leste de Botucatu, neste domingo, 4 de outubro.

Conforme as informações iniciais, ele trafegava no sentido Jardim Paraíso–Cachoeirinha quando perdeu o controle da motocicleta, atingiu a guia e caiu no canteiro central da avenida.

A Guarda Civil Municipal está no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento ao motociclista.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias que levaram à perda de controle também não foram esclarecidas.

A ocorrência está em andamento. A reportagem acompanha o atendimento e atualizará a notícia assim que novas informações forem confirmadas.

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