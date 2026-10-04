Um motociclista sofreu um acidente na Avenida Bráz de Assis Nogueira, no setor Leste de Botucatu, neste domingo, 4 de outubro.

Conforme as informações iniciais, ele trafegava no sentido Jardim Paraíso–Cachoeirinha quando perdeu o controle da motocicleta, atingiu a guia e caiu no canteiro central da avenida.

A Guarda Civil Municipal está no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento ao motociclista.