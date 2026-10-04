Um motociclista sofreu um acidente na Avenida Bráz de Assis Nogueira, no setor Leste de Botucatu, neste domingo, 4 de outubro.
Conforme as informações iniciais, ele trafegava no sentido Jardim Paraíso–Cachoeirinha quando perdeu o controle da motocicleta, atingiu a guia e caiu no canteiro central da avenida.
A Guarda Civil Municipal está no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento ao motociclista.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias que levaram à perda de controle também não foram esclarecidas.
A ocorrência está em andamento. A reportagem acompanha o atendimento e atualizará a notícia assim que novas informações forem confirmadas.