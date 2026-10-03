Uma Chevrolet Montana bateu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz Actros carregada com etanol na tarde deste sábado (3), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu.

O acidente aconteceu no sentido interior-capital, na altura do km 262. A faixa 2 da pista precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.

Segundo informações do policiamento rodoviário, a Montana trafegava pela faixa 2 quando atingiu a traseira da carreta.