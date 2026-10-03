Uma Chevrolet Montana bateu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz Actros carregada com etanol na tarde deste sábado (3), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu.
O acidente aconteceu no sentido interior-capital, na altura do km 262. A faixa 2 da pista precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.
Segundo informações do policiamento rodoviário, a Montana trafegava pela faixa 2 quando atingiu a traseira da carreta.
De acordo com o relato do inspetor de tráfego, o motorista da utilitária teria se distraído ao tentar pegar um objeto que estava no assoalho do veículo. Essa informação é preliminar e as circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.
Após a colisão, a carreta ficou imobilizada no acostamento, enquanto a Montana permaneceu sobre a faixa de rolamento, levando à interdição do trecho com a chegada das equipes de atendimento.
Registro da ARTESP, com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Rodovias do Tietê, confirma uma ocorrência de colisão envolvendo um utilitário e uma carreta no km 262 da SP-300, em Botucatu. O registro informa que a faixa 2 ficou interditada entre 12h29 e 13h22 e que o acostamento permaneceu interditado posteriormente.