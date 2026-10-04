O eleitor que estiver fora de Botucatu no dia da votação poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro.
A justificativa pelo aplicativo pode ser apresentada durante o horário de votação, das 8h às 17h. A ferramenta utiliza a localização do aparelho para verificar se o eleitor está fora do município onde deveria votar.
Quem não conseguir justificar no dia terá até 3 de dezembro de 2026 para regularizar a ausência referente ao primeiro turno. Será necessário explicar o motivo e apresentar documentos que comprovem a impossibilidade de comparecimento.
Caso haja segundo turno, a ausência deverá ser justificada separadamente. O prazo relacionado à possível votação de 25 de outubro terminará em 8 de janeiro de 2027.
A justificativa também poderá ser apresentada por meio do Autoatendimento Eleitoral. Cada turno é considerado uma eleição independente e, por isso, exige um procedimento próprio.
Eleitores que estiverem no exterior deverão observar as orientações específicas da Justiça Eleitoral. Em determinadas situações, o prazo será de até 30 dias após o retorno ao Brasil.
Fonte: TRE-SP.