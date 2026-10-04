04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Eleitor fora de Botucatu poderá justificar pelo e-Título

Por Da Redação | TRE - SP
| Tempo de leitura: 1 min
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db - debotuca
Quem estiver fora do município no dia da eleição poderá apresentar a justificativa pelo aplicativo ou pelos canais oficiais.
Quem estiver fora do município no dia da eleição poderá apresentar a justificativa pelo aplicativo ou pelos canais oficiais.

O eleitor que estiver fora de Botucatu no dia da votação poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro.

A justificativa pelo aplicativo pode ser apresentada durante o horário de votação, das 8h às 17h. A ferramenta utiliza a localização do aparelho para verificar se o eleitor está fora do município onde deveria votar.

Quem não conseguir justificar no dia terá até 3 de dezembro de 2026 para regularizar a ausência referente ao primeiro turno. Será necessário explicar o motivo e apresentar documentos que comprovem a impossibilidade de comparecimento.

Caso haja segundo turno, a ausência deverá ser justificada separadamente. O prazo relacionado à possível votação de 25 de outubro terminará em 8 de janeiro de 2027.

A justificativa também poderá ser apresentada por meio do Autoatendimento Eleitoral. Cada turno é considerado uma eleição independente e, por isso, exige um procedimento próprio.

Eleitores que estiverem no exterior deverão observar as orientações específicas da Justiça Eleitoral. Em determinadas situações, o prazo será de até 30 dias após o retorno ao Brasil.

Fonte: TRE-SP.

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