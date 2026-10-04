O eleitor que estiver fora de Botucatu no dia da votação poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro.

A justificativa pelo aplicativo pode ser apresentada durante o horário de votação, das 8h às 17h. A ferramenta utiliza a localização do aparelho para verificar se o eleitor está fora do município onde deveria votar.

Quem não conseguir justificar no dia terá até 3 de dezembro de 2026 para regularizar a ausência referente ao primeiro turno. Será necessário explicar o motivo e apresentar documentos que comprovem a impossibilidade de comparecimento.