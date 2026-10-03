O eleitor poderá votar nas Eleições 2026 mesmo que não esteja com o título eleitoral impresso. Para ser identificado na seção, será necessário apresentar um documento oficial com fotografia.

São aceitos documentos como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteiras profissionais reconhecidas por lei.

Também será possível utilizar o e-Título, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor. Quando o perfil digital não possuir foto, será necessário apresentar outro documento oficial com imagem.