A convivência, a proteção social e a garantia de direitos também fazem parte do cuidado com a pessoa idosa em Botucatu. Na rede municipal de Assistência Social, dois serviços têm papel importante nesse atendimento: o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), oferecido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
Os serviços atuam de maneiras diferentes. Enquanto os CRAS desenvolvem ações preventivas, de convivência e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o CREAS oferece acompanhamento especializado quando existe ameaça ou violação de direitos.
Convivência também é proteção
Nos CRAS, pessoas idosas participam de encontros grupais realizados semanalmente. As atividades contribuem para o envelhecimento saudável, o desenvolvimento da autonomia, a ampliação das relações sociais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também atua na prevenção de situações de risco social, isolamento e fragilização de vínculos.
Em Botucatu, o serviço é oferecido nos sete CRAS do município — Norte, Sul, Leste, Oeste, Central, Imperial e Aeroporto — e também na Unidade de Atendimento de Vitoriana.
A pessoa idosa interessada em participar deve procurar o CRAS de seu território para receber atendimento social junto à equipe técnica de referência da unidade.
Atendimento especializado
Nos casos de violência ou outras formas de violação de direitos, a pessoa idosa e sua família podem procurar o CREAS.
A unidade oferece o PAEFI, serviço destinado ao apoio, orientação e acompanhamento de famílias que tenham um ou mais integrantes em situação de ameaça ou violação de direitos.
O atendimento busca oferecer suporte à pessoa idosa e à família e contribuir para a construção de caminhos de proteção diante da situação vivenciada.
O CREAS funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Cuidar também é garantir direitos
Segundo a Prefeitura, a proteção da pessoa idosa não começa apenas quando ocorre uma violação de direitos. Ela também envolve convivência, autonomia, participação social e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Por isso, a rede socioassistencial atua tanto de forma preventiva, por meio dos CRAS, quanto de forma especializada, por meio do CREAS.
Pessoas idosas e familiares podem procurar a rede municipal sempre que houver necessidade de orientação, acompanhamento, convivência ou proteção social.