A convivência, a proteção social e a garantia de direitos também fazem parte do cuidado com a pessoa idosa em Botucatu. Na rede municipal de Assistência Social, dois serviços têm papel importante nesse atendimento: o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), oferecido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Os serviços atuam de maneiras diferentes. Enquanto os CRAS desenvolvem ações preventivas, de convivência e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o CREAS oferece acompanhamento especializado quando existe ameaça ou violação de direitos.

Convivência também é proteção