Botucatu terá 59 seções eleitorais identificadas como acessíveis no primeiro turno das Eleições 2026. A quantidade representa aproximadamente 17,9% das 330 seções instaladas no município.
As seções acessíveis são destinadas a oferecer melhores condições de votação às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os recursos disponíveis podem variar conforme a estrutura de cada local.
A Justiça Eleitoral também permite que a pessoa com deficiência ou limitação de mobilidade seja auxiliada por alguém de sua confiança. Quando necessário, o acompanhante poderá entrar na cabine e ajudar inclusive na digitação dos números.
Terão prioridade na fila pessoas com mais de 80 anos, pessoas com deficiência, pessoas autistas, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos, doadores de sangue e outras categorias previstas na legislação.
O eleitor pode consultar seu local e sua seção pelo e-Título ou pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A votação será realizada neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h.