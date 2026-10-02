Botucatu terá 59 seções eleitorais identificadas como acessíveis no primeiro turno das Eleições 2026. A quantidade representa aproximadamente 17,9% das 330 seções instaladas no município.

As seções acessíveis são destinadas a oferecer melhores condições de votação às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os recursos disponíveis podem variar conforme a estrutura de cada local.

A Justiça Eleitoral também permite que a pessoa com deficiência ou limitação de mobilidade seja auxiliada por alguém de sua confiança. Quando necessário, o acompanhante poderá entrar na cabine e ajudar inclusive na digitação dos números.