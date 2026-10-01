Os agentes de trânsito de Botucatu realizaram 1.660 atendimentos e intervenções durante setembro de 2026. O balanço divulgado pela Prefeitura reúne ações de educação, organização da circulação, apoio a eventos e obras e atendimento a ocorrências nas vias do município.

Entre os destaques estão 224 ações educativas e de orientação a condutores e demais usuários do trânsito. A equipe também participou de dez bloqueios educativos durante a Semana Nacional de Trânsito, que teve como tema “Na faixa, a preferência é da vida”.

Os agentes prestaram 286 apoios a eventos, interdições e obras. As atividades envolveram a organização do tráfego durante alterações temporárias na circulação e o acompanhamento de eventos esportivos, religiosos e culturais.