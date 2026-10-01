Os agentes de trânsito de Botucatu realizaram 1.660 atendimentos e intervenções durante setembro de 2026. O balanço divulgado pela Prefeitura reúne ações de educação, organização da circulação, apoio a eventos e obras e atendimento a ocorrências nas vias do município.
Entre os destaques estão 224 ações educativas e de orientação a condutores e demais usuários do trânsito. A equipe também participou de dez bloqueios educativos durante a Semana Nacional de Trânsito, que teve como tema “Na faixa, a preferência é da vida”.
Os agentes prestaram 286 apoios a eventos, interdições e obras. As atividades envolveram a organização do tráfego durante alterações temporárias na circulação e o acompanhamento de eventos esportivos, religiosos e culturais.
Também foram registrados 276 atendimentos a veículos com problemas mecânicos e intervenções em 25 equipamentos semafóricos. A equipe ainda apoiou serviços de implantação e manutenção da sinalização viária.
Apoio em acidentes e retirada de riscos das ruas
Durante o mês, os agentes atuaram em 27 acidentes com vítimas e 19 sem vítimas. Nessas ocorrências, organizaram o trânsito e prestaram apoio aos demais órgãos responsáveis pelo atendimento.
O balanço inclui ainda 51 retiradas de objetos encontrados na pista, 19 atendimentos por derramamento de óleo e cinco ocorrências envolvendo animais de grande porte soltos em vias públicas.
Em conjunto com a Polícia Militar, foram realizadas 18 operações de remoção de veículos abandonados. A equipe também contabilizou 23 ações de apoio às forças de segurança.
Segundo a Prefeitura, o trabalho busca prevenir acidentes, melhorar a circulação e responder a situações que afetam a mobilidade de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Como entrar em contato
A Semutran oferece atendimento telefônico em dias úteis, das 7h às 17h, pelos números 156, (14) 3811-1577 e (14) 3811-1578.
O contato também pode ser feito pelo e-mail mobilidade@botucatu.sp.gov.br.