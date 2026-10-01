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CIDADE

Regulariza Botucatu entra na reta final com descontos de até 90%

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Programa permite negociar débitos municipais inscritos em dívida ativa com descontos sobre juros e multas
Programa permite negociar débitos municipais inscritos em dívida ativa com descontos sobre juros e multas

O mês de outubro marca a reta final do Regulariza Botucatu, programa de renegociação fiscal da Prefeitura que oferece condições especiais para pessoas físicas e jurídicas regularizarem débitos municipais inscritos em dívida ativa.

Em andamento desde agosto, o programa permite negociar pendências relacionadas a IPTU, ISS, taxas e demais encargos municipais, com opções de pagamento à vista ou parcelamento.

Para quem optar pelo pagamento em parcela única, o desconto chega a 90% sobre juros e multas. Também estão previstas outras condições conforme o número de parcelas.

No pagamento em duas parcelas, o desconto é de 80% sobre juros e multas. Para três parcelas, o desconto é de 70%. De quatro a 16 parcelas, o abatimento é de 50%, enquanto de 17 a 36 parcelas o desconto é de 25%.

Também é possível parcelar os débitos de 37 a 60 vezes, porém sem desconto sobre juros e multas.

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 80 por cadastro. Nos casos de parcelamento, a primeira prestação deve ser paga no momento da adesão.

Acordos anteriores também podem ser consultados

O Regulariza Botucatu também contempla contribuintes que já possuíam contratos de parcelamento firmados antes do início do programa.

Esses acordos podem ser migrados para as condições atuais. A orientação é consultar a Prefeitura para verificar se as regras do Regulariza Botucatu são mais adequadas para cada situação.

Quem pode participar

O programa é destinado a pessoas físicas e jurídicas com débitos municipais inscritos em dívida ativa.

Entre as pendências que podem ser negociadas estão valores relacionados ao IPTU, ISS, taxas e demais encargos contemplados pelo programa. Cada situação deve ser consultada individualmente junto à Seção de Dívida Ativa.

Como aderir

O atendimento é realizado presencialmente na Seção de Dívida Ativa da Prefeitura de Botucatu, localizada na Praça Pedro Torres, 100, no Centro.

No local, o contribuinte pode consultar seus débitos, receber orientações sobre as condições disponíveis e formalizar a negociação.

Com a chegada de outubro, a Prefeitura orienta os contribuintes a não deixarem a consulta para os últimos dias do programa.

O Regulariza Botucatu segue durante o mês de outubro, oferecendo alternativas para que contribuintes regularizem suas pendências com o Município.

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