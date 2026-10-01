O mês de outubro marca a reta final do Regulariza Botucatu, programa de renegociação fiscal da Prefeitura que oferece condições especiais para pessoas físicas e jurídicas regularizarem débitos municipais inscritos em dívida ativa.

Em andamento desde agosto, o programa permite negociar pendências relacionadas a IPTU, ISS, taxas e demais encargos municipais, com opções de pagamento à vista ou parcelamento.

Para quem optar pelo pagamento em parcela única, o desconto chega a 90% sobre juros e multas. Também estão previstas outras condições conforme o número de parcelas.