Uma jiboia foi resgatada dentro de uma residência no Jardim Paraíso, em Botucatu, na tarde de quarta-feira (30). A ocorrência foi atendida pela Vigilância Ambiental em Saúde (VAS).

Segundo a VAS, a equipe foi acionada para verificar a presença de uma serpente no imóvel e identificou o animal como uma jiboia, espécie não peçonhenta. O resgate foi realizado com segurança e, posteriormente, o animal foi solto em ambiente adequado.

A Vigilância Ambiental orienta a população a não tentar matar, capturar ou manusear serpentes. Esses animais exigem manejo especializado, mesmo quando não são peçonhentos.