Uma jiboia foi resgatada dentro de uma residência no Jardim Paraíso, em Botucatu, na tarde de quarta-feira (30). A ocorrência foi atendida pela Vigilância Ambiental em Saúde (VAS).
Segundo a VAS, a equipe foi acionada para verificar a presença de uma serpente no imóvel e identificou o animal como uma jiboia, espécie não peçonhenta. O resgate foi realizado com segurança e, posteriormente, o animal foi solto em ambiente adequado.
A Vigilância Ambiental orienta a população a não tentar matar, capturar ou manusear serpentes. Esses animais exigem manejo especializado, mesmo quando não são peçonhentos.
Botucatu conta agora com atendimento 24 horas para ocorrências envolvendo o resgate e o manejo de animais silvestres e peçonhentos.
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, o serviço pode ser acionado pelo telefone (14) 3811-1609. Após as 17h, aos finais de semana e feriados, o plantão da VAS deve ser solicitado pelo 153, da Guarda Civil Municipal.
Fonte: Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu