A Guarda Civil Municipal de Botucatu recebeu, na noite de quarta-feira (30), uma denúncia de incêndio em uma lixeira pública na Vila São Lúcio.
A ocorrência foi registrada por volta das 22h46, na Rua Manoel Álvaro Guimarães. Segundo as informações repassadas à GCM, dois homens teriam ateado fogo no equipamento instalado na via pública.
Um dos envolvidos carregava um saco preto nas costas e estava acompanhado de um cachorro. O segundo homem também acompanhava a ação, conforme o relato apresentado ao serviço municipal.
No momento do acionamento, o fogo já estava abafado pela própria tampa da lixeira. O solicitante informou que não permanecia mais no endereço.
O registro disponibilizado não informa se os suspeitos foram identificados ou localizados. Também não há informações sobre feridos ou sobre a extensão dos danos provocados pelo fogo.
A ocorrência foi registrada como incêndio.