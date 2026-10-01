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GCM recebe denúncia de fogo em lixeira na Vila São Lúcio

Por Redação | DEFESA CIVIL
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo o solicitante, dois homens teriam ateado fogo no equipamento público; as chamas foram abafadas pela própria tampa.
Segundo o solicitante, dois homens teriam ateado fogo no equipamento público; as chamas foram abafadas pela própria tampa.

A Guarda Civil Municipal de Botucatu recebeu, na noite de quarta-feira (30), uma denúncia de incêndio em uma lixeira pública na Vila São Lúcio.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h46, na Rua Manoel Álvaro Guimarães. Segundo as informações repassadas à GCM, dois homens teriam ateado fogo no equipamento instalado na via pública.

Um dos envolvidos carregava um saco preto nas costas e estava acompanhado de um cachorro. O segundo homem também acompanhava a ação, conforme o relato apresentado ao serviço municipal.

No momento do acionamento, o fogo já estava abafado pela própria tampa da lixeira. O solicitante informou que não permanecia mais no endereço.

O registro disponibilizado não informa se os suspeitos foram identificados ou localizados. Também não há informações sobre feridos ou sobre a extensão dos danos provocados pelo fogo.

A ocorrência foi registrada como incêndio.

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