A Guarda Civil Municipal de Botucatu recebeu, na noite de quarta-feira (30), uma denúncia de incêndio em uma lixeira pública na Vila São Lúcio.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h46, na Rua Manoel Álvaro Guimarães. Segundo as informações repassadas à GCM, dois homens teriam ateado fogo no equipamento instalado na via pública.

Um dos envolvidos carregava um saco preto nas costas e estava acompanhado de um cachorro. O segundo homem também acompanhava a ação, conforme o relato apresentado ao serviço municipal.