Contribuintes de Botucatu têm até o dia 30 de outubro para aderir ao Regulariza Botucatu e negociar débitos municipais com condições especiais.

O programa é destinado a pessoas físicas e jurídicas e oferece desconto de até 90% sobre multas e juros para pagamentos à vista. Também há possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com parcelas a partir de R$ 80 por cadastro.

Os descontos não são aplicados sobre o valor original da dívida, mas exclusivamente sobre as multas e os juros, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida e as regras estabelecidas pela legislação municipal.