Contribuintes de Botucatu têm até o dia 30 de outubro para aderir ao Regulariza Botucatu e negociar débitos municipais com condições especiais.
O programa é destinado a pessoas físicas e jurídicas e oferece desconto de até 90% sobre multas e juros para pagamentos à vista. Também há possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com parcelas a partir de R$ 80 por cadastro.
Os descontos não são aplicados sobre o valor original da dívida, mas exclusivamente sobre as multas e os juros, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida e as regras estabelecidas pela legislação municipal.
A adesão pode ser realizada pela internet, no site oficial da Prefeitura de Botucatu, ou presencialmente no setor de atendimento municipal.
Segundo a Prefeitura, a regularização contribui para fortalecer a arrecadação destinada à manutenção de serviços públicos e a investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, limpeza urbana, infraestrutura, mobilidade e conservação dos espaços públicos.
Os interessados devem consultar a situação do cadastro e as regras completas nos canais oficiais antes de concluir a negociação.
Serviço — Regulariza Botucatu
- Prazo: até 30 de outubro;
- Desconto: até 90% sobre multas e juros;
- Parcelamento: em até 60 vezes;
- Valor mínimo: parcelas a partir de R$ 80 por cadastro;
- Adesão on-line: botucatu.sp.gov.br;
- Atendimento presencial: setor de atendimento da Prefeitura.