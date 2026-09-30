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Regulariza Botucatu oferece descontos até 30 de outubro

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Programa oferece até 90% de desconto em multas e juros e parcelamento dos débitos municipais em até 60 vezes.
Programa oferece até 90% de desconto em multas e juros e parcelamento dos débitos municipais em até 60 vezes.

Contribuintes de Botucatu têm até o dia 30 de outubro para aderir ao Regulariza Botucatu e negociar débitos municipais com condições especiais.

O programa é destinado a pessoas físicas e jurídicas e oferece desconto de até 90% sobre multas e juros para pagamentos à vista. Também há possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com parcelas a partir de R$ 80 por cadastro.

Os descontos não são aplicados sobre o valor original da dívida, mas exclusivamente sobre as multas e os juros, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida e as regras estabelecidas pela legislação municipal.

A adesão pode ser realizada pela internet, no site oficial da Prefeitura de Botucatu, ou presencialmente no setor de atendimento municipal.

Segundo a Prefeitura, a regularização contribui para fortalecer a arrecadação destinada à manutenção de serviços públicos e a investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, limpeza urbana, infraestrutura, mobilidade e conservação dos espaços públicos.

Os interessados devem consultar a situação do cadastro e as regras completas nos canais oficiais antes de concluir a negociação.

Serviço — Regulariza Botucatu

  • Prazo: até 30 de outubro;
  • Desconto: até 90% sobre multas e juros;
  • Parcelamento: em até 60 vezes;
  • Valor mínimo: parcelas a partir de R$ 80 por cadastro;
  • Adesão on-line: botucatu.sp.gov.br;
  • Atendimento presencial: setor de atendimento da Prefeitura.

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