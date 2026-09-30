01 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRANSPORTE

Ônibus de Botucatu ganham acompanhamento em tempo real

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Aplicativo gratuito permite localizar os veículos, consultar pontos de parada, verificar itinerários e planejar trajetos.
Aplicativo gratuito permite localizar os veículos, consultar pontos de parada, verificar itinerários e planejar trajetos.

Os passageiros do transporte coletivo de Botucatu já podem acompanhar a localização dos ônibus em tempo real pelo celular. O serviço está disponível gratuitamente nas 32 linhas municipais por meio do aplicativo Cittamobi.

A plataforma foi implantada pelas empresas concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran).

Pelo aplicativo, o usuário pode visualizar a movimentação dos ônibus no mapa, encontrar os pontos de parada mais próximos, consultar linhas e itinerários e planejar o trajeto até o destino.

A ferramenta busca oferecer mais previsibilidade para quem depende do transporte coletivo para trabalhar, estudar ou cumprir outros compromissos. Antes de sair de casa ou do trabalho, o passageiro poderá verificar a localização do veículo e se organizar para chegar ao ponto.

Segundo a Prefeitura, o transporte coletivo de Botucatu atende, em média, 16 mil passageiros por dia útil.

Como utilizar

O Cittamobi está disponível gratuitamente para aparelhos com sistemas Android e iOS. Após instalar o aplicativo, o usuário deve selecionar Botucatu para acessar as linhas municipais, localizar os pontos de parada, verificar os itinerários e acompanhar os ônibus em tempo real.

Comentários

Comentários