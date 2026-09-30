Os passageiros do transporte coletivo de Botucatu já podem acompanhar a localização dos ônibus em tempo real pelo celular. O serviço está disponível gratuitamente nas 32 linhas municipais por meio do aplicativo Cittamobi.
A plataforma foi implantada pelas empresas concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran).
Pelo aplicativo, o usuário pode visualizar a movimentação dos ônibus no mapa, encontrar os pontos de parada mais próximos, consultar linhas e itinerários e planejar o trajeto até o destino.
A ferramenta busca oferecer mais previsibilidade para quem depende do transporte coletivo para trabalhar, estudar ou cumprir outros compromissos. Antes de sair de casa ou do trabalho, o passageiro poderá verificar a localização do veículo e se organizar para chegar ao ponto.
Segundo a Prefeitura, o transporte coletivo de Botucatu atende, em média, 16 mil passageiros por dia útil.
Como utilizar
O Cittamobi está disponível gratuitamente para aparelhos com sistemas Android e iOS. Após instalar o aplicativo, o usuário deve selecionar Botucatu para acessar as linhas municipais, localizar os pontos de parada, verificar os itinerários e acompanhar os ônibus em tempo real.