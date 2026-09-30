Os passageiros do transporte coletivo de Botucatu já podem acompanhar a localização dos ônibus em tempo real pelo celular. O serviço está disponível gratuitamente nas 32 linhas municipais por meio do aplicativo Cittamobi.

A plataforma foi implantada pelas empresas concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran).

Pelo aplicativo, o usuário pode visualizar a movimentação dos ônibus no mapa, encontrar os pontos de parada mais próximos, consultar linhas e itinerários e planejar o trajeto até o destino.