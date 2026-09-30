Um incêndio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Vila Maria, em Botucatu.
A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Quando a equipe chegou ao endereço, os bombeiros já haviam realizado o combate e extinguido as chamas.
Segundo as informações do registro policial, o incêndio provocou danos em um veículo que estava estacionado nas proximidades. Parte do muro de uma escola também foi atingida pela fumaça e pelo fogo.
Os policiais realizaram o levantamento dos danos e ouviram as pessoas envolvidas. A Polícia Civil foi comunicada sobre os fatos para a adoção das providências necessárias.
Imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades deverão ser analisadas e poderão contribuir para esclarecer as circunstâncias do incêndio.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre pessoas feridas nem sobre a causa do fogo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.