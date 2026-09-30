Um incêndio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Vila Maria, em Botucatu.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Quando a equipe chegou ao endereço, os bombeiros já haviam realizado o combate e extinguido as chamas.

Segundo as informações do registro policial, o incêndio provocou danos em um veículo que estava estacionado nas proximidades. Parte do muro de uma escola também foi atingida pela fumaça e pelo fogo.