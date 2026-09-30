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INCÊNDIO

Incêndio atinge veículo e muro de escola na Vila Maria

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.
Chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Um incêndio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Vila Maria, em Botucatu.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Quando a equipe chegou ao endereço, os bombeiros já haviam realizado o combate e extinguido as chamas.

Segundo as informações do registro policial, o incêndio provocou danos em um veículo que estava estacionado nas proximidades. Parte do muro de uma escola também foi atingida pela fumaça e pelo fogo.

Os policiais realizaram o levantamento dos danos e ouviram as pessoas envolvidas. A Polícia Civil foi comunicada sobre os fatos para a adoção das providências necessárias.

Imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades deverão ser analisadas e poderão contribuir para esclarecer as circunstâncias do incêndio.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre pessoas feridas nem sobre a causa do fogo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

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