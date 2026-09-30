01 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BOMBEIROS

Incêndio em fritadeira deixa uma pessoa ferida em Botucatu

Por Redação | Corpo de Bombeiros de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Duas pessoas buscaram abrigo no telhado devido à fumaça; ocorrência mobilizou Bombeiros, Defesa Civil e Semutran.
Duas pessoas buscaram abrigo no telhado devido à fumaça; ocorrência mobilizou Bombeiros, Defesa Civil e Semutran.

Um incêndio em uma fritadeira elétrica mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (30), em Botucatu. Uma pessoa sofreu ferimentos leves após inalar fumaça e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes utilizaram água exclusivamente para resfriar a lateral do equipamento e as áreas próximas às chamas. Na sequência, foi aplicada espuma sobre a fritadeira para abafar e extinguir completamente o fogo.

Devido à grande quantidade de fumaça produzida pelo incêndio, duas pessoas que estavam no imóvel se deslocaram para o telhado, onde permaneceram em uma área considerada segura.

Após a extinção das chamas e a dissipação da fumaça, as duas pessoas foram retiradas do local com segurança. Uma delas apresentou ferimentos leves provocados pela inalação de fumaça e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.

A ocorrência também contou com o apoio de equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran).

As circunstâncias que provocaram o incêndio não foram informadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros

Comentários

Comentários