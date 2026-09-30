Um incêndio em uma fritadeira elétrica mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (30), em Botucatu. Uma pessoa sofreu ferimentos leves após inalar fumaça e precisou ser encaminhada para atendimento médico.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes utilizaram água exclusivamente para resfriar a lateral do equipamento e as áreas próximas às chamas. Na sequência, foi aplicada espuma sobre a fritadeira para abafar e extinguir completamente o fogo.
Devido à grande quantidade de fumaça produzida pelo incêndio, duas pessoas que estavam no imóvel se deslocaram para o telhado, onde permaneceram em uma área considerada segura.
Após a extinção das chamas e a dissipação da fumaça, as duas pessoas foram retiradas do local com segurança. Uma delas apresentou ferimentos leves provocados pela inalação de fumaça e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
A ocorrência também contou com o apoio de equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran).
As circunstâncias que provocaram o incêndio não foram informadas.
Fonte: Corpo de Bombeiros