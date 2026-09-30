Portal inicia suas atividades neste 1º de outubro integrado à Rede Sampi, com foco no cotidiano da cidade e nos fatos relevantes do Brasil e do mundo
Botucatu ganha, a partir desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, uma nova alternativa para acompanhar as notícias da cidade, da região, do estado, do Brasil e do mundo. O portal de botuca, que chega com o slogan “De olho na notícia”, nasce com o compromisso de informar com responsabilidade, valorizar o que Botucatu tem de melhor e contar os fatos que fazem diferença na vida das pessoas.
Com Botucatu como foco principal, o portal pretende oferecer um olhar atento ao cotidiano da população. Saúde, educação, segurança, economia, política, cultura, esporte, turismo e entretenimento estarão entre os assuntos da cobertura, com espaço para informações de serviço, histórias da comunidade e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento local.
A proposta é estar perto das pessoas, acompanhar suas necessidades e dar visibilidade tanto às conquistas quanto aos desafios da cidade. Valorizar Botucatu significa mostrar seu potencial, sua identidade e seus talentos, além de abordar com seriedade os problemas que afetam a população.
Integração à Rede Sampi amplia o alcance
O de botuca inicia suas atividades integrado à Rede Sampi, que reúne importantes jornais e portais do interior paulista. Segundo informações institucionais da própria Sampi, a rede soma mais de 10 milhões de leitores por mês e se apresenta como a maior rede de portais de notícias do interior do Brasil.
A plataforma mantém edições em Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Jundiaí, Piracicaba e São José dos Campos, conectando diferentes regiões do estado. Entre os veículos apresentados pela rede estão a Folha da Região, o Jornal da Cidade de Bauru/JCNET, o GCN, o Jornal de Jundiaí, o JP1 e OVALE.
Essa integração permite que o novo portal participe de uma estrutura de informação com audiência consolidada e amplia as possibilidades de levar as notícias de Botucatu a leitores de outras cidades. O modelo de afiliação da Sampi combina suporte e visibilidade com a manutenção da independência editorial local.
Para o de botuca, fazer parte dessa rede representa também uma responsabilidade: construir uma relação de confiança com o público, com apuração cuidadosa, clareza e atenção ao interesse da comunidade.
Botucatu no centro da notícia
Embora a cidade seja o ponto de partida, o leitor também encontrará os principais fatos dos cenários regional, estadual, nacional e internacional. A proposta é ajudar o público a compreender como decisões, mudanças e acontecimentos de diferentes lugares podem influenciar sua rotina.
O dia 1º de outubro de 2026 marca o início dessa trajetória. Mais do que a estreia de uma marca, a data representa o compromisso de construir um espaço de informação próximo da população e conectado à realidade de Botucatu.
O convite é para que os leitores façam parte dessa história, acompanhando as notícias, compartilhando informações e sugerindo pautas.
Acesse debotuca.com.br.
de botuca — De olho na notícia.