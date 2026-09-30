A Semana do Dia da Árvore terminou em Botucatu com 199 ações de arborização, entre plantios e doações de mudas. Ao todo, foram 105 mudas plantadas em diferentes regiões da cidade e outras 94 doadas aos moradores.
As atividades foram promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com instituições do Município e ocorreram entre os dias 18 e 27 de setembro.
Os plantios contemplaram áreas verdes, espaços públicos e locais ligados à educação e à pesquisa, com espécies nativas, frutíferas e adaptadas às condições da região.
A programação começou no dia 18 de setembro, na Cozinha Piloto, onde foram plantadas 36 mudas, entre ipês-amarelos, ipês-roxos, acerolas e pitangas.
No dia 21, a ação foi realizada na área verde do Jardim Flamboyant, com a participação de 30 alunos da EMEF Luiz Tácito Virginio dos Santos. Foram plantadas 15 mudas de espécies frutíferas, como goiabeiras, amoreiras, aceroleiras, jabuticabeiras e pitangueiras.
A Avenida Universitária recebeu 24 novas mudas no dia 23. O plantio foi realizado pela Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), Arboricatu e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com espécies como ingá, pitanga, mutambo, ipê e cereja-do-rio-grande.
No dia 24, o Jardim Flamboyant recebeu mais 10 mudas em uma ação realizada em parceria com a Sabesp e novamente com a participação dos estudantes da EMEF Luiz Tácito Virginio dos Santos.
O encerramento ocorreu no dia 27, no Jardim Botânico do Instituto de Biociências da Unesp, que recebeu 20 novas mudas. Entre as espécies plantadas estão angico, guapuruvu, aroeira-pimenteira, jequitibá e dedaleiro.
Além dos plantios, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a doação de 94 mudas durante a edição do Prefeitura Mais Perto de Você, realizada no Comerciários. Entre as espécies distribuídas estavam quaresmeira, ipê-roxo, araçázeiro e resedá.
Segundo a Prefeitura, as ações reforçam a importância da preservação ambiental e da participação da comunidade no cuidado com as áreas verdes de Botucatu.
A programação também aproximou estudantes, instituições e poder público das ações práticas de educação ambiental, contribuindo para iniciativas voltadas a uma cidade mais verde e sustentável.