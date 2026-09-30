A Semana do Dia da Árvore terminou em Botucatu com 199 ações de arborização, entre plantios e doações de mudas. Ao todo, foram 105 mudas plantadas em diferentes regiões da cidade e outras 94 doadas aos moradores.

As atividades foram promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com instituições do Município e ocorreram entre os dias 18 e 27 de setembro.

Os plantios contemplaram áreas verdes, espaços públicos e locais ligados à educação e à pesquisa, com espécies nativas, frutíferas e adaptadas às condições da região.