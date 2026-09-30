Botucatu tem 110.576 eleitores aptos a participar do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo, 4 de outubro. A votação será realizada das 8h às 17h.
Segundo levantamento da Justiça Eleitoral, o município terá 330 seções eleitorais distribuídas entre 47 locais de votação. A maior concentração será na UNIFAC — Associação de Ensino de Botucatu, que receberá 5.975 eleitores em 16 seções.
Neste ano, cada eleitor poderá registrar seis votos. A sequência apresentada na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual, primeiro candidato ao Senado, segundo candidato ao Senado, governador e presidente da República.
A recomendação é consultar antecipadamente o local e a seção de votação, além de preparar uma “cola eleitoral” em papel com os números dos candidatos. O procedimento pode agilizar a votação e evitar erros diante da urna.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com fotografia ou utilizar o aplicativo e-Título, desde que a versão digital apresente a foto do eleitor.
Caso nenhuma candidatura conquiste a maioria necessária nas disputas para governador e presidente, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.
Fonte: Justiça Eleitoral — 26ª Zona Eleitoral e TRE-SP.