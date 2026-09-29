A Defesa Civil de Botucatu atuou nesta terça-feira (29) no combate a um incêndio florestal registrado na região da Cohab 4, nas proximidades do Ecoponto.
As equipes realizaram o combate direto às chamas e trabalharam para impedir que o fogo avançasse para áreas próximas.
Após o controle do incêndio, os agentes iniciaram o trabalho de rescaldo, procedimento realizado para eliminar pontos quentes e possíveis focos que poderiam provocar a retomada das chamas.
A ocorrência foi encerrada depois que os principais focos foram eliminados e a área considerada controlada.
A Defesa Civil reforça a orientação para que a população não realize queimadas, especialmente durante períodos de tempo seco, calor intenso e baixa umidade do ar.
Ao identificar fumaça ou qualquer princípio de incêndio, a recomendação é comunicar imediatamente os órgãos de emergência, evitando que as chamas se espalhem e atinjam áreas de vegetação, residências ou outras estruturas.