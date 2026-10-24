Estamos na véspera da eleição mais apertada da história republicana. Por questão de editoria escrevo antes do debate da Globo e não sei se os candidatos trocaram tiros de verdade diante das câmeras ou ficaram nas bravatas.

As pesquisas apontam um empate técnico e a eleição deve ser decidida pelos indecisos e aqueles que se abstiveram no primeiro turno e podem se animar a comparecer às urnas, se não chover. Os candidatos se esquecem dos indecisos enquanto procuram demonstrar quem é o mais corrupto e apelam para o estelionato eleitoral das promessas impossíveis. Mais de 800 ações judiciais foram propostas por ambos os lados, visando bloqueios no WhatsApp repleto de deepfakes.

Estamos na era digital e o TSE ainda é analógico. Nem a Meta, dona do WhatsApp, do Facebook e do Instagram consegue justificar porque foi desigual na distribuição da propaganda de Lula e Flávio, privilegiando os bolsonaristas. Trinta e oito deputados e oito senadores norte-americanos sentiram-se incomodados e pedem explicações sobre esse colonialismo digital. As plataformas digitais são vistas como um risco crescente à soberania dos países democráticos.