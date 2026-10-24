Estamos na véspera da eleição mais apertada da história republicana. Por questão de editoria escrevo antes do debate da Globo e não sei se os candidatos trocaram tiros de verdade diante das câmeras ou ficaram nas bravatas.
As pesquisas apontam um empate técnico e a eleição deve ser decidida pelos indecisos e aqueles que se abstiveram no primeiro turno e podem se animar a comparecer às urnas, se não chover. Os candidatos se esquecem dos indecisos enquanto procuram demonstrar quem é o mais corrupto e apelam para o estelionato eleitoral das promessas impossíveis. Mais de 800 ações judiciais foram propostas por ambos os lados, visando bloqueios no WhatsApp repleto de deepfakes.
Estamos na era digital e o TSE ainda é analógico. Nem a Meta, dona do WhatsApp, do Facebook e do Instagram consegue justificar porque foi desigual na distribuição da propaganda de Lula e Flávio, privilegiando os bolsonaristas. Trinta e oito deputados e oito senadores norte-americanos sentiram-se incomodados e pedem explicações sobre esse colonialismo digital. As plataformas digitais são vistas como um risco crescente à soberania dos países democráticos.
A E-Sucupira nos remete ao tempo dos coronéis, donos de currais eleitorais e que exploravam o povo dos grotões do país como "votos de cabresto". Em 1930 Getúlio Vargas criou o "coronelismo eletrônico". Distribuía prefixos de radiodifusão só para os apoiadores. Foi assim que João Simonetti conseguiu para Bauru a PRG-8, em 1938. Nos anos 1950, Simonetti também sacou a primeira transmissora de televisão do interior da América Latina, hoje TV Tem.
Chegou a vez do "coronelismo digital", o notável poder das redes sociais, dos algoritmos e das bolhas digitais para mobilizar fatias cada vez maiores do eleitorado. O marco da utilização das redes sociais está em Jair Bolsonaro, em 2018. Saiu do baixo clero da Câmara dos Deputados para a presidência da República.
Em tempos de polarização política os blogueiros de canais de WhatsApp são as grandes vedetes. O PT ainda está em processo de adaptação a essa nova realidade. A tradição de mobilização da militância nas ruas é forte, mesmo assim, graças a presença intensa do ambiente digital que consolida a preferência de uma parcela expressiva do eleitorado. Somente neste segundo turno o deputado André Janones (Rede-MG), influenciador experimentado, resolveu criar o Exército de Lula, já com 7 milhões de inscritos. Do outro lado, a Tropa de Flávio tem 2 milhões. Tudo é muito pequeno diante do site de Nikolas Ferreira (PL-MG), com 24,8 milhões de seguidores e os três milhões de votos que o reelegeram deputado federal.
O ministro do STF André Mendonça quer bloquear totalmente o impulsionamento de publicações políticas, pelo menos 48 horas antes da eleição, mas existe uma lacuna legal. Tudo é muito novo e os legisladores somente agora começam a acordar para essa realidade.
Dizem que o mal veio para o bem, porque o acesso é aberto a todos. Não é bem assim. A manifestação não paga é diferente do "impulsionamento" das mensagens, que é preciso contratar. Os algoritmos, conjunto de regras que definem com precisão uma série de operações, possibilitam potencializar o alcance do conteúdo para atingir usuários que normalmente não teriam acesso a ele, e nem ao menos escolheram recebê-lo.
Algoritmo não deve ser um escudo para proteger pessoas que o projetaram e desenvolveram sem consciência da responsabilidade do seu uso.
As últimas eleições também são paradigmáticas pelos fenômenos de rejeição, pela polarização afetiva, pela força do voto identitário e na escolha política por pertencimento, por aspiração.
Ressentimento, o grande combustível do nosso tempo tão bem usado pelo populismo, pode atordoar tanto as pessoas que as faz votar até contra os próprios interesses pessoais. "Como a barata que vota no chinelo, ou no inseticida", como escreveu Mafalda Anjo, analista política portuguesa.