O Esporte Clube Noroeste SAF anuncia a contratação do técnico Eduardo Souza, de 45 anos, para comandar a equipe na disputa do Campeonato Paulista de 2027. O treinador já passa a trabalhar em conjunto com a direção do clube na avaliação de atletas e na formação do elenco que representará o Norusca na competição estadual.

Eduardo Souza teve como trabalho mais recente o Atlético Goianiense, onde esteve à frente da equipe durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026. O novo comandante alvirrubro chega credenciado por dois títulos conquistados à frente do Barra, de Santa Catarina, onde foi campeão brasileiro da Série D em 2025 e conquistou o Campeonato Catarinense em 2026.

Com experiência em competições nacionais e estaduais, o treinador também acumula passagens por Londrina, Aparecidense, Hercílio Luz e Marcílio Dias, além de Atlético-GO e Barra-SC. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória marcada pela atuação em diferentes cenários do futebol brasileiro e por conquistas recentes.