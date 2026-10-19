O jornalista Paulo Toledo, que trabalhou durante muitos anos no Jornal da Cidade, em Bauru, morreu neste domingo (18), em São Paulo. Ele deixa a esposa Renata, as filhas Juliana e Natália e os filhos Paulo Henrique e Pedro.
O velório será realizado em São Paulo, das 21h às 2h desta segunda (19), no Cemitério da Quarta Parada, av. Salim Farah Maluf, s/n, na Zona Leste da Capital, informa a esposa Renata. Paulo será cremado, conforme sua vontade.
A filha Natália postou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento: "Agradeço a enxurrada de amor e mensagens. Estamos atordoados e emotivos, esperando os encaminhamentos e lidando com a gatinha ainda internada. Assim que conseguirmos, responderemos um por um".
"O falecimento do querido Paulo Toledo representa uma perda enorme para a família, antes de tudo, mas também ao jornalismo regional e a sociedade como um todo. Ao longo de sua trajetória profissional, Paulo participou da cobertura de assuntos relevantes relacionados à vida política, econômica e social de Bauru, antes de se mudar para São Paulo. Foi editor de economia do JC e professor de jornalismo na então USC, hoje Unisagrado. Nossas condolências à família desse querido amigo e destacado profissional, que deixa uma história pessoal e profissional para ser lembrada com orgulho pela família, amigos e aqueles que o conheceram", afirma João Jabbour, diretor de jornalismo, em nome da direção do Grupo Cidade (JC/JCNET).
“A partida de Paulo Toledo, nosso ex-colega de trabalho na Redação do Jornal da Cidade, surpreendeu a todos nós. Paulo sempre foi um jornalista dedicado, um profissional da área de economia e agronegócio com quem tivemos a oportunidade de trabalhar por mais de dez anos. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e aos amigos”, afirma a jornalista e editora Márcia Duran, que trabalhou com Paulo durante muitos anos.
Toledo atuou pelo JC no final da década de 1990 e no início dos anos 2000. Seus textos abordam temas como desenvolvimento econômico, serviços públicos, atividade empresarial e acontecimentos de interesse da população bauruense. Sua produção jornalística integra a memória da imprensa local, que acompanhou as transformações de Bauru e da região ao longo das últimas décadas.