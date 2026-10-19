O jornalista Paulo Toledo, que trabalhou durante muitos anos no Jornal da Cidade, em Bauru, morreu neste domingo (18), em São Paulo. Ele deixa a esposa Renata, as filhas Juliana e Natália e os filhos Paulo Henrique e Pedro.

O velório será realizado em São Paulo, das 21h às 2h desta segunda (19), no Cemitério da Quarta Parada, av. Salim Farah Maluf, s/n, na Zona Leste da Capital, informa a esposa Renata. Paulo será cremado, conforme sua vontade.

A filha Natália postou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento: "Agradeço a enxurrada de amor e mensagens. Estamos atordoados e emotivos, esperando os encaminhamentos e lidando com a gatinha ainda internada. Assim que conseguirmos, responderemos um por um".



"O falecimento do querido Paulo Toledo representa uma perda enorme para a família, antes de tudo, mas também ao jornalismo regional e a sociedade como um todo. Ao longo de sua trajetória profissional, Paulo participou da cobertura de assuntos relevantes relacionados à vida política, econômica e social de Bauru, antes de se mudar para São Paulo. Foi editor de economia do JC e professor de jornalismo na então USC, hoje Unisagrado. Nossas condolências à família desse querido amigo e destacado profissional, que deixa uma história pessoal e profissional para ser lembrada com orgulho pela família, amigos e aqueles que o conheceram", afirma João Jabbour, diretor de jornalismo, em nome da direção do Grupo Cidade (JC/JCNET).