19 de outubro de 2026
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DOMINGO DE ESTREIA

Bauru Basket visita o Flamengo pela 1ª rodada do NBB Caixa 26/27

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Andrews Clayton/Bauru Basket
O ala-armador Corderro Bennet deve jogar com uma máscara de proteção no nariz. O camisa 3 sofreu uma fratura durante o mês de setembro e ficou de fora dos playoffs do Campeonato Paulista
O ala-armador Corderro Bennet deve jogar com uma máscara de proteção no nariz. O camisa 3 sofreu uma fratura durante o mês de setembro e ficou de fora dos playoffs do Campeonato Paulista

Final de semana de estreia! Neste domingo (18), às 11h, o Bauru Basket abre sua caminhada no NBB Caixa 2026/2027 diante do Flamengo. A partida será realizada no ginásio do Maracanãzinho, com transmissão ao vivo no YouTube.

Depois da eliminação para o Paulistano nas quartas de final do torneio estadual, a comissão técnica e o elenco do Dragão tiveram cinco semanas de trabalho. O treinador Paulo Jaú avalia que o período de treinamento foi produtivo para aprimorar questões físicas, técnicas e táticas.

"Acredito que não é o ideal ficar sem o que a gente chama de ritmo de jogo, mas os jogadores se empenharam muito, trabalharam duro todos os dias. Sabemos da dificuldade de disputar um campeonato longo e muito equilibrado. Então a equipe permaneceu focada para começar o NBB da melhor maneira possível", diz.

Depois de sofrer com desfalques e com o revezamento de estrangeiros durante o Campeonato Paulista, o comandante bauruense agora terá todas as peças do plantel à disposição para a estreia no nacional. O ala Wesley Mogi já está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, enquanto o ala-armador Corderro Bennett usará uma máscara para proteger o nariz, ainda em recuperação de uma fratura.

Com mais opções para montar a equipe, Jaú acredita que o Dragão poderá explorar diferentes características ao longo da temporada, sem abrir mão da intensidade como identidade. "Sempre falo que a nossa marca precisa ser a de um time aguerrido, que entrega tudo dentro de quadra. Mas isso não basta!", afirma.

"Diante da reformulação que tivemos em relação à temporada passada, acredito que vamos conseguir trabalhar mais variações táticas, com diferentes peças e formações. É um elenco qualificado, que consegue ser rápido e jogar em transição para ter um bom volume no ataque".

O adversário

Com sete troféus na estante, o Flamengo é o maior campeão da história do NBB Caixa. Na temporada passada, porém, o time carioca caiu nas quartas de final para o Caixa/Brasília. Diante disso, a diretoria promoveu uma mudança no comando do banco de reservas: Demétrius Ferracciú saiu do Paulistano para assumir a prancheta rubro-negra, até então liderada pelo argentino Sérgio Hernández.

Parte do elenco foi mantida, como os armadores Baralle e Alexey, o ala Alex Negrete e o pivô Ruan Miranda. Por sua vez, também chegaram nomes de seleção brasileira e com bagagem internacional: o armador Yago Mateus (ex-Estrela Vermelha, da Sérvia), o ala Didi Santos (ex-Sun Rockers, do Japão) e o ala dominicano Luís Montero (com passagens por Trail Blazers e Pistons, da NBA). Ainda desembarcaram na Gávea jovens promessas como os alas-pivôs Douglas Santos (ex-São José) e Yan Djalo (ex-Pinheiros).

"O Flamengo fez uma reformulação geral, inclusive na comissão técnica. O Demétrius é um técnico vencedor e soube escolher muito bem as peças para seu elenco. É um time muito físico, como pede o basquete moderno. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar um adversário assim, mas eles também estão num momento de transição. Nós estamos preparados para fazer um grande jogo lá. A missão é neutralizar alguns pontos fortes que observamos para poder competir de igual para igual", pontua Jaú.

Duelo de peso

Mais do que uma simples estreia, o encontro entre Bauru e Flamengo é um confronto de tradição. Ambos os times são fundadores da Liga Nacional de Basquete (LNB), disputaram todas as 18 edições do NBB Caixa e sempre chegaram aos playoffs. O duelo, inclusive, é a reedição de duas finais, ocorridas nos anos de 2015 e 2016, com o título rubro-negro nas duas ocasiões. O troféu do Dragão viria na temporada seguinte, diante do Paulistano.

Velho conhecido

Curiosamente, o treinador que levou o Bauru ao título do NBB Caixa é justamente quem estará do outro lado da quadra neste domingo. Mais do que dirigir a equipe durante cinco temporadas, Demétrius Ferracciú possui um vínculo mais antigo com a Cidade Sem Limites. Afinal, foi aqui que Dema iniciou sua trajetória como jogador, ainda aos oito anos de idade, nas tradicionais categorias de base da Associação Luso-Brasileira. Sua família havia se mudado de São Paulo para Lençóis Paulista, de onde ele viajava diariamente para treinar no município vizinho até os 14 anos.

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