Final de semana de estreia! Neste domingo (18), às 11h, o Bauru Basket abre sua caminhada no NBB Caixa 2026/2027 diante do Flamengo. A partida será realizada no ginásio do Maracanãzinho, com transmissão ao vivo no YouTube.

Depois da eliminação para o Paulistano nas quartas de final do torneio estadual, a comissão técnica e o elenco do Dragão tiveram cinco semanas de trabalho. O treinador Paulo Jaú avalia que o período de treinamento foi produtivo para aprimorar questões físicas, técnicas e táticas.

"Acredito que não é o ideal ficar sem o que a gente chama de ritmo de jogo, mas os jogadores se empenharam muito, trabalharam duro todos os dias. Sabemos da dificuldade de disputar um campeonato longo e muito equilibrado. Então a equipe permaneceu focada para começar o NBB da melhor maneira possível", diz.