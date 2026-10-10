Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre uma moto Yamaha Fazer e um automóvel Citroën C4 Picasso neste sábado (10), no km 271, da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Dois Córregos (84 quilômetros de Bauru). Após o impacto, a motocicleta tombou.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o carro trafegava no sentido leste da rodovia quando, na alça de acesso ao município de Dois Córregos, durante a conversão, o automóvel atingiu transversalmente a motocicleta, que seguia no mesmo sentido.

O motociclista, que é policial militar, foi atendido por uma equipe de resgate municipal e encaminhado ao pronto-socorro com classificação de atendimento amarelo, indicando necessidade de avaliação médica prioritária. Já o motorista do carro não sofreu ferimentos. Segundo a concessionária, ele estava consciente, caminhava normalmente e recusou encaminhamento hospitalar, assinando o termo de recusa.