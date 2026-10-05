Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) mostram que os empregos formais em veículos como jornais e revistas tiveram uma redução de 52,3%, passando de 9.870 trabalhadores formais, em 2015, para 4.709 em 2025. Por outro lado, o mercado de assessoria de imprensa passou a empregar mais desses profissionais, atingindo 25% das contratações, segundo o relatório.

Criado em setembro de 2020, o Viver do Jornalismo tem como objetivo promover o empreendedorismo para jornalistas por meio da Assessoria de Imprensa. "Ainda existe mercado e um caminho possível para esses profissionais. O Brasil tem 21 milhões de CNPJs e muitas oportunidades para quem decide empreender", diz Patrícia Alves, jornalista e assessora de imprensa, criadora do movimento.

A primeira edição do projeto itinerante “Viver do Jornalismo - na Estrada” leva ao interior do Brasil a discussão sobre o cenário do jornalismo atual e os caminhos do empreendedorismo. Depois do sucesso em Campinas, o evento chega à Bauru, nesta terça-feira (6), no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL), na rua Bandeirantes, 4-7 - Centro, com início às 19h e com ingresso solidário.

Até maio de 2026, foram calculados 46.878 novos registros de MEIs (Microempreendedores Individuais) com atividades ligadas à edição de jornais e revistas, mostrando uma predisposição de profissionais criando seu próprio negócio, segundo dados da Associação Brasileira de Imprensa. A base do projeto Viver do Jornalismo é o Empreendedorismo da Oportunidade, quando é possível olhar para uma fatia do mercado que pode ser explorada de forma gradual e consciente. "Temos que fugir do empreendedorismo da necessidade, cujas ações são tomadas com base na emergência e, geralmente, não conseguem se sustentar a longo prazo", explica Patrícia.

Formada em jornalismo desde 1997 pela Universidade São Judas Tadeu, Patrícia Alves ingressou no mesmo ano no mercado de assessoria de imprensa, ao encontrar os desafios na busca por colocação profissional nas redações. "Tínhamos o famoso Curriculum Vitae, e ali já constava que eu era casada, tinha informações de que eu tinha um filho, e nunca fui sequer chamada para uma entrevista de estágio ou emprego", relembra.

O projeto iniciou com aulas gratuitas e conteúdo nas redes sociais. Depois de cinco anos, saí pela primeira vez em itinerância, passando por seis cidades: Campinas, Bauru, Londrina, São José dos Campos, Belo Horizonte e Rio de Janeiro "Vamos mostrar que é possível viver do jornalismo empreendendo, principalmente as mulheres, que vivem o cancelamento silencioso e discreto de um mercado que ainda não aceita que possamos ser mães e ter uma carreira ao mesmo tempo. Eu hoje atuo no mercado de automobilismo e venci essa barreira algumas vezes. Vamos ampliar essa corrente e fazer florescer mais empreendedores pelo Brasil", finaliza.