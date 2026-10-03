Chegou ao fim a trajetória do Noroeste na Copa Paulista de 2026. Em uma noite de muita entrega e tensão no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a equipe de Bauru foi derrotada por 1 a 0 pelo São José no segundo e decisivo jogo da semifinal, despedindo-se da competição e da chance de garantir uma vaga em torneios nacionais para a temporada de 2027.

Como o primeiro confronto em Bauru havia terminado empatado, a Águia do Vale jogava diante de sua torcida precisando de uma vitória simples, que foi conquistada com um gol decisivo, aos 44 minutos do segundo tempo, que selou o passaporte do time da casa para a grande final.

A partida começou com a voltagem que se espera de uma semifinal. Precisando do resultado e empurrado por seu torcedor, o São José tentou impor o ritmo nos minutos iniciais, mas encontrou um Noroeste bem postado defensivamente e pronto para responder nos contra-ataques.