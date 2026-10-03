Chegou ao fim a trajetória do Noroeste na Copa Paulista de 2026. Em uma noite de muita entrega e tensão no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a equipe de Bauru foi derrotada por 1 a 0 pelo São José no segundo e decisivo jogo da semifinal, despedindo-se da competição e da chance de garantir uma vaga em torneios nacionais para a temporada de 2027.
Como o primeiro confronto em Bauru havia terminado empatado, a Águia do Vale jogava diante de sua torcida precisando de uma vitória simples, que foi conquistada com um gol decisivo, aos 44 minutos do segundo tempo, que selou o passaporte do time da casa para a grande final.
A partida começou com a voltagem que se espera de uma semifinal. Precisando do resultado e empurrado por seu torcedor, o São José tentou impor o ritmo nos minutos iniciais, mas encontrou um Noroeste bem postado defensivamente e pronto para responder nos contra-ataques.
A partida seguiu muito truncada e disputada palmo a palmo no meio-campo. O gol que decidiu a noite e a classificação do São José saiu após uma brecha na defesa noroestina, explodindo a torcida local. O Alvirrubro de Bauru ainda buscou o gol de empate nos minutos finais, pressionando na base da força e das bolas alçadas na área, mas a defesa do São José segurou o placar de 1 a 0 até o apito final.
A eliminação tem um sabor amargo para o Norusca. Além de interromper a busca pelo troféu, a queda na semifinal impede o clube de retornar ao cenário nacional em 2027, já que os finalistas da Copa Paulista são premiados com vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.
O Noroeste agora encerra suas atividades profissionais no futebol masculino nesta temporada e foca no planejamento e na reestruturação para os desafios do próximo ano. Do outro lado, o São José avança para disputar a taça da Copa Paulista de 2026, contra o União São João.