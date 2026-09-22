O São José será o adversário do Noroeste na semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026. A definição ocorreu após a classificação da equipe de São José dos Campos diante do Comercial, de Ribeirão Preto. O confronto será disputado em dois jogos, com o primeiro no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e a partida decisiva no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos. As datas e os horários dos confrontos ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), em reunião do Conselho Técnico prevista para esta semana.
Classificado no último sábado (19), o Noroeste voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (21). A equipe comandada pela comissão técnica iniciou a preparação para a semifinal depois de eliminar o Primavera, de Indaiatuba, nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, em partida disputada no Alfredo de Castilho.
A classificação colocou o Alvirrubro novamente entre os quatro melhores da Copa Paulista após 14 anos. O clube de Bauru foi campeão da competição em 2005 e 2012 e agora tenta alcançar novamente a decisão para manter vivo o objetivo de conquistar o terceiro título do torneio.
O duelo com o São José terá ainda importância na definição do futuro nacional dos clubes envolvidos. O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre disputar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D em 2027. A vaga restante ficará com o vice-campeão. Dessa forma, além da possibilidade de voltar à final e disputar o tricampeonato, o Noroeste entra na semifinal também com a perspectiva de garantir presença em uma competição nacional na próxima temporada.
A equipe de Bauru terá a vantagem de fazer o primeiro confronto em casa, diante de sua torcida, mas decidirá a classificação fora de casa. O segundo jogo será realizado no Martins Pereira, em São José dos Campos, onde será conhecido um dos finalistas da edição de 2026 da Copa Paulista.