O São José será o adversário do Noroeste na semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026. A definição ocorreu após a classificação da equipe de São José dos Campos diante do Comercial, de Ribeirão Preto. O confronto será disputado em dois jogos, com o primeiro no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e a partida decisiva no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos. As datas e os horários dos confrontos ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), em reunião do Conselho Técnico prevista para esta semana.

Classificado no último sábado (19), o Noroeste voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (21). A equipe comandada pela comissão técnica iniciou a preparação para a semifinal depois de eliminar o Primavera, de Indaiatuba, nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, em partida disputada no Alfredo de Castilho.

A classificação colocou o Alvirrubro novamente entre os quatro melhores da Copa Paulista após 14 anos. O clube de Bauru foi campeão da competição em 2005 e 2012 e agora tenta alcançar novamente a decisão para manter vivo o objetivo de conquistar o terceiro título do torneio.