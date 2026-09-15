Cabrália Paulista - Uma chuva forte, acompanhada de granizo, assustou moradores de Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru) na tarde desta terça-feira (15). Vídeo e foto compartilhados em redes sociais mostram o tamanho das pedras que caíram na cidade. Não há registro de danos ou feridos. Em Agudos e Piratininga, também há relatos de chuva com granizo.

A Defesa Civil de Bauru informa sobre a ocorrência de chuvas fortes na região de Bauru, acompanhadas de raios, ventos moderados a fortes e possibilidade de granizo.

A orientação é que a população evite áreas com risco de alagamento e permaneça em locais seguros durante as chuvas. Em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.