Cabrália Paulista - Uma chuva forte, acompanhada de granizo, assustou moradores de Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru) na tarde desta terça-feira (15). Vídeo e foto compartilhados em redes sociais mostram o tamanho das pedras que caíram na cidade. Não há registro de danos ou feridos. Em Agudos e Piratininga, também há relatos de chuva com granizo.
A Defesa Civil de Bauru informa sobre a ocorrência de chuvas fortes na região de Bauru, acompanhadas de raios, ventos moderados a fortes e possibilidade de granizo.
A orientação é que a população evite áreas com risco de alagamento e permaneça em locais seguros durante as chuvas. Em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.
A Defesa Civil Estadual havia alertado para a ocorrência de tempo instável, com chuva, em grande parte do estado de São Paulo em razão da combinação de elevada umidade e nebulosidade.
Os maiores acumulados estão previstos para o leste paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Nessas áreas, os volumes podem variar entre 10 e 30 mm.
No centro, sul e oeste, a chuva ocorre de forma mais irregular e com menor intensidade, predominando acumulados inferiores a 10 mm. Não estão descartadas pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas.
As temperaturas permanecem amenas nas áreas com maior cobertura de nuvens. Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 13°C e 20°C, mantendo a sensação de frio ao longo do dia.