O Brasil é um país curioso. Por aqui, alguns políticos descobriram um milagre moderno: dá para ser várias pessoas ao mesmo tempo. De manhã, o sujeito sobe à tribuna. Fala em Deus. Fala em família. Fala em honestidade. Fala em bons costumes. E fala tão bem que tem gente que até se emociona. No fim do culto, o coração vence a razão e o fiel põe a mão no bolso. Afinal, é preciso ajudar a obra de Deus — e, pelo jeito, também a conta bancária de alguns dos seus representantes.

Até aí, tudo bem. O problema é quando a cortina se abre. Quando o que estava escondido começa a aparecer. Quando o caso Master vaza e surge o outro lado da história, aquele que alguns já apelidaram de “surubão do centro”. E aí acontece uma coisa curiosa: o homem da tribuna e o homem dos bastidores parecem não ser a mesma pessoa. Um prega. O outro pratica. Um fala de moral. O outro parece ter uma moral com horário de funcionamento. Um pede confiança. O outro faz de tudo para acabar com ela. E nós?

Nós, cidadãos que ainda temos a ingenuidade de querer um país pelo menos correto, ficamos olhando para tudo isso com uma pergunta cada vez mais difícil de responder: será que estamos pedindo demais quando esperamos só ética de quem nos governa? Não estamos pedindo santos. Não estamos pedindo heróis. Estamos pedindo uma coisa bem

simples: que a pessoa que sobe à tribuna seja a mesma que desce dela. Talvez esse seja o verdadeiro milagre que ainda falta acontecer no Brasil.