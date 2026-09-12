Quando falamos em coloração pessoal, muitas pessoas ainda pensam apenas em "cores que combinam". Mas existe uma lógica muito mais interessante por trás das famosas estações.
Primavera, verão, outono e inverno não receberam esses nomes por acaso. A natureza de cada estação apresenta características próprias de luminosidade, intensidade, temperatura e profundidade - elementos que também estão presentes nas diferentes cartelas de coloração pessoal.
Na primavera, as flores surgem mais pigmentadas, com luminosidade, vitalidade e expansão. No verão, as cores da natureza parecem mais suaves e delicadamente acinzentadas. O outono traz profundidade: folhas, terra e paisagens ganham tons mais densos, terrosos e acolhedores. Já o inverno cria contraste, intensidade e definição.
Essa relação ajuda a compreender por que determinadas cores podem produzir percepções tão diferentes quando próximas ao rosto. Cor não é apenas combinação. É também percepção, sensação e comunicação visual.
Ela pode influenciar a maneira como uma imagem é percebida, a sensação que uma produção transmite e até a forma como nos reconhecemos diante do espelho.
Por isso, descobrir sua cartela não deveria ser apenas sobre seguir uma seleção de cores.
É sobre reconhecer a paisagem visual que já existe naturalmente em você - e aprender a utilizá-la de maneira intencional.