Quando falamos em coloração pessoal, muitas pessoas ainda pensam apenas em "cores que combinam". Mas existe uma lógica muito mais interessante por trás das famosas estações.

Primavera, verão, outono e inverno não receberam esses nomes por acaso. A natureza de cada estação apresenta características próprias de luminosidade, intensidade, temperatura e profundidade - elementos que também estão presentes nas diferentes cartelas de coloração pessoal.

Na primavera, as flores surgem mais pigmentadas, com luminosidade, vitalidade e expansão. No verão, as cores da natureza parecem mais suaves e delicadamente acinzentadas. O outono traz profundidade: folhas, terra e paisagens ganham tons mais densos, terrosos e acolhedores. Já o inverno cria contraste, intensidade e definição.