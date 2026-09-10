Uma morte repentina, aos 19 anos, interrompeu precocemente a trajetória da jovem estudante de psicologia Rebeka de Campos Carneiro, que deixou amigos, familiares e pessoas ligadas à comunidade católica consternados em Bauru. A bauruense tinha epilepsia e teve uma crise enquanto dormia. O fato gerou comoção nas redes sociais nesta quarta (9) e quinta-feira (10). O velório ocorre no Memorial Bauru, na rua Ezequiel Ramos, 15-51, Vila Cardia, e o sepultamento será realizado às 14h, no Cemitério do Ypê, em Bauru.

Rebeka de Campos Carneiro cursava o segundo semestre do primeiro ano de psicologia na Unisagrado. A universidade postou uma nota de pesar. Um integrante do departamento de psicologia, Felipe Medeiros, escreveu no Instagram da unidade de ensino que Rebeka sempre foi uma menina interessada, que perguntava e acrescentava muito nas aulas. “Estava no caminho certo para ser uma excelente psicóloga, mas Deus sabe dos nossos caminhos. Que Deus a acolha com toda a delicadeza e carinho que ela tratava a todos nós do 1º ano da turma de psicologia. Você fará falta em nossas aulas. Descanse em paz!”, publicou ele.

De acordo com o pai, Ricardo Brunelli Carneiro, Rebeka sempre foi uma menina especial, desde pequena, muito falante, gostava de dançar e de estar com a família e os amigos. “Seu sonho era cursar Psicologia. Ela realizou, em partes. Ela fazia crochê e tocava violão. Muito amada. Sua perda é imensurável”, contou ele ao JCNET. Ela deixa os pais Ricardo e Karina, o irmão Ryan e o namorado João, além dos avós, primos, tios e demais familiares. A jovem fez o Ensino Médio na Escola Preve de Bauru e integrava o Grupo de Jovens Pace da Paróquia Santo Antônio. Essas duas instituições também publicaram notas de pesar e conforto à família.