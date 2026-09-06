Nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, o Bauru Basket terá a primeira oportunidade de garantir sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. O Dragão recebe o Paulistano, às 18h, no ginásio Panela de Pressão, em duelo válido pelo Jogo 2 das quartas de final.

Os bauruenses entram em quadra com vantagem na série melhor de três após vencerem o confronto de abertura por 83 x 71. Com isso, um novo triunfo garante a classificação. Em caso de vitória do time da capital, o playoff será decidido na quarta-feira (9), às 19h30, novamente na Cidade Sem Limites. Apesar do resultado positivo no primeiro encontro, o técnico Paulo Jaú espera ajustes para a segunda partida. O treinador destacou a mudança de postura defensiva após um início ruim em Mogi das Cruzes e a evolução apresentada pela equipe ao longo do confronto.

"Começamos muito mal. Nossos combinados não funcionaram defensivamente. O Paulistano abriu dez pontos e, a partir do momento em que não defendemos bem, nossa proposta tática também ficou comprometida. Depois da parada conseguimos fazer alguns ajustes, mas foi principalmente no intervalo, quando tivemos mais tempo para conversar e mostrar algumas situações aos atletas, que conseguimos corrigir melhor", analisou o treinador.