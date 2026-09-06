Nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, o Bauru Basket terá a primeira oportunidade de garantir sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. O Dragão recebe o Paulistano, às 18h, no ginásio Panela de Pressão, em duelo válido pelo Jogo 2 das quartas de final.
Os bauruenses entram em quadra com vantagem na série melhor de três após vencerem o confronto de abertura por 83 x 71. Com isso, um novo triunfo garante a classificação. Em caso de vitória do time da capital, o playoff será decidido na quarta-feira (9), às 19h30, novamente na Cidade Sem Limites. Apesar do resultado positivo no primeiro encontro, o técnico Paulo Jaú espera ajustes para a segunda partida. O treinador destacou a mudança de postura defensiva após um início ruim em Mogi das Cruzes e a evolução apresentada pela equipe ao longo do confronto.
"Começamos muito mal. Nossos combinados não funcionaram defensivamente. O Paulistano abriu dez pontos e, a partir do momento em que não defendemos bem, nossa proposta tática também ficou comprometida. Depois da parada conseguimos fazer alguns ajustes, mas foi principalmente no intervalo, quando tivemos mais tempo para conversar e mostrar algumas situações aos atletas, que conseguimos corrigir melhor", analisou o treinador.
Para o comandante, a melhora na marcação permitiu ao Bauru explorar uma de suas principais características no ataque: o jogo de transição. "A equipe foi muito bem na segunda metade, principalmente quando conseguimos atacar dentro daqueles oito ou 16 segundos. Temos um aproveitamento melhor correndo a quadra. Agora temos o jogo do feriado para manter essa pegada, fazer 2 a 0 e fechar a série", completou Jaú.
Elenco reduzido
Para buscar a classificação, o Dragão seguirá sem Corderro Bennett e Wesley Mogi. O norte-americano se recupera de uma cirurgia por conta de fratura no nariz, enquanto o camisa 19 permanece em tratamento de uma hiperextensão no joelho esquerdo. Ambos seguem sem previsão de retorno.
Com duas peças importantes indisponíveis, Jaú ressaltou o esforço dos jogadores que vêm assumindo uma carga maior de minutos, bem como a importância de tentar encerrar o confronto já nesta segunda-feira. "Quanto antes conseguirmos fechar a série, mais tempo teremos para descansar e nos preparar para uma possível semifinal. Temos um elenco reduzido e dois jogadores lesionados, o que nos prejudica bastante. Mas sabemos que aqueles que estão disponíveis estão muito bem preparados e, mesmo sobrecarregados, estão dando conta do recado", afirmou. "Foram lesões traumáticas, não musculares. São fatalidades que acontecem e que não temos como prever", finalizou o técnico.
Ingressos
Os ingressos para o Jogo 2 estão à venda antecipadamente pelo site baurubasket.eleventickets.com.br. As arquibancadas custam R$ 15, enquanto as cadeiras cativas são comercializadas por R$ 70 e as cadeiras de quadra por R$ 90. Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita, mediante retirada antecipada da cortesia pelo site.
Caso a carga disponibilizada on-line não seja esgotada, os ingressos restantes também serão vendidos na bilheteria do ginásio Panela de Pressão a partir das 17h, uma hora antes do início da partida.