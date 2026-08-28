O Esporte Clube Noroeste anunciou, nesta sexta-feira (28), dois reforços para a sequência da disputa da Copa Paulista Rivalo 2026. O zagueiro Lucas Costa, de 31 anos, chega para reforçar o sistema defensivo. Para o ataque, a novidade é Francisco Chagas, mais conhecido como Chico, de 22 anos.
Os reforços chegam em um momento importante da competição. No último sábado (22), o Norusca venceu o Comercial, de Ribeirão Preto, por 4 a 3 e garantiu a classificação direta para as quartas de final da Copa Paulista.
Lucas Costa foi contratado por empréstimo junto à Portuguesa (RJ), onde disputou 30 partidas entre Campeonato Carioca, Copa Rio, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro na última tenmporada.
Experiente, e com passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro, o defensor chega ao Norusca para aumentar a competitividade no setor e agregar liderança ao sistema defensivo alvirrubro.
Ao longo da carreira, o novo reforço noroestino também vestiu as camisas de clubes como Marcílio Dias, Grêmio Prudente, Paysandu e Londrina, entre outras equipes, acumulando experiência em diferentes competições e regiões do futebol nacional.
Com boa leitura de jogo, presença física e postura de liderança dentro de campo, Lucas Costa chega para fortalecer as opções da comissão técnica e brigar por uma posição entre os titulares nesta reta decisiva da Copa Paulista.
A contratação por empréstimo faz parte do trabalho da diretoria do Esporte Clube Noroeste para manter um elenco competitivo e equilibrado para os desafios da temporada.
Ataque
O atacante Chico também chega por empréstimo ao Noroeste após disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Maguari (PE) nesta temporada.
A trajetória de Chico no futebol profissional também conta com passagens por Teresina e Atlético Piauiense. Durante o período de formação, o atacante vestiu as camisas do Sport Recife e do Tiradentes (PI) nas categorias de base.