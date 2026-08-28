O Esporte Clube Noroeste anunciou, nesta sexta-feira (28), dois reforços para a sequência da disputa da Copa Paulista Rivalo 2026. O zagueiro Lucas Costa, de 31 anos, chega para reforçar o sistema defensivo. Para o ataque, a novidade é Francisco Chagas, mais conhecido como Chico, de 22 anos.

Os reforços chegam em um momento importante da competição. No último sábado (22), o Norusca venceu o Comercial, de Ribeirão Preto, por 4 a 3 e garantiu a classificação direta para as quartas de final da Copa Paulista.

Lucas Costa foi contratado por empréstimo junto à Portuguesa (RJ), onde disputou 30 partidas entre Campeonato Carioca, Copa Rio, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro na última tenmporada.