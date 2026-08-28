28 de agosto de 2026
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FORA DE CASA

Bauru Basket inicia série melhor de 3 no dia 4, contra Paulistano

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Andrews Clayton/Bauru Basket
Fotos da última partida entre as equipes, válida pela primeira fase do estadual
Fotos da última partida entre as equipes, válida pela primeira fase do estadual

A Federação Paulista de Basketball (FPB) divulgou nesta sexta-feira (28) o calendário das quartas de final da divisão especial do Campeonato Paulista. Quarto colocado na primeira fase, o Bauru Basket enfrentará o Paulistano, que terminou na quinta posição, em uma série melhor de três jogos.

O primeiro duelo será disputado na próxima sexta-feira (4), às 19h30, com mando dos adversários. O local da partida, no entanto, ainda será definido, já que o ginásio Antônio Prado Júnior, casa da equipe da capital, passa por reformas.

Na sequência, a série chega à Cidade Sem Limites. O jogo 2 será realizado na segunda-feira (7), feriado da Independência, às 18h, no Panela de Pressão. Caso seja necessária uma terceira partida, ela também acontecerá na casa do Dragão, na quarta-feira (9), às 19h30.

Os bauruenses conquistaram a vantagem de realizar um eventual jogo decisivo diante da própria torcida por ter melhor campanha na primeira fase.

Confira o calendário da série:

Jogo 1

Paulistano x Bauru Basket

Sexta-feira (4), às 19h30

Local a definir

Jogo 2

Bauru Basket x Paulistano

Segunda-feira (7), às 18h

Ginásio Panela de Pressão

Jogo 3 – se necessário

Bauru Basket x Paulistano

Quarta-feira (9), às 19h30

Ginásio Panela de Pressão

Chaveamento

Além de Bauru Basket x Paulistano (4º x 5º), as quartas de final terão os duelos entre Franca e Osasco (1º x 8º), Mogi e São José (2º x 7º) e Corinthians e Pinheiros (3º x 6º). O chaveamento também já define o caminho para a próxima fase. Caso avance, o Dragão enfrentará nas semifinais (melhor de cinco) o vencedor da série entre Franca e Osasco.

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