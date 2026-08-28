A Federação Paulista de Basketball (FPB) divulgou nesta sexta-feira (28) o calendário das quartas de final da divisão especial do Campeonato Paulista. Quarto colocado na primeira fase, o Bauru Basket enfrentará o Paulistano, que terminou na quinta posição, em uma série melhor de três jogos.
O primeiro duelo será disputado na próxima sexta-feira (4), às 19h30, com mando dos adversários. O local da partida, no entanto, ainda será definido, já que o ginásio Antônio Prado Júnior, casa da equipe da capital, passa por reformas.
Na sequência, a série chega à Cidade Sem Limites. O jogo 2 será realizado na segunda-feira (7), feriado da Independência, às 18h, no Panela de Pressão. Caso seja necessária uma terceira partida, ela também acontecerá na casa do Dragão, na quarta-feira (9), às 19h30.
Os bauruenses conquistaram a vantagem de realizar um eventual jogo decisivo diante da própria torcida por ter melhor campanha na primeira fase.
Confira o calendário da série:
Jogo 1
Paulistano x Bauru Basket
Sexta-feira (4), às 19h30
Local a definir
Jogo 2
Bauru Basket x Paulistano
Segunda-feira (7), às 18h
Ginásio Panela de Pressão
Jogo 3 – se necessário
Bauru Basket x Paulistano
Quarta-feira (9), às 19h30
Ginásio Panela de Pressão
Chaveamento
Além de Bauru Basket x Paulistano (4º x 5º), as quartas de final terão os duelos entre Franca e Osasco (1º x 8º), Mogi e São José (2º x 7º) e Corinthians e Pinheiros (3º x 6º). O chaveamento também já define o caminho para a próxima fase. Caso avance, o Dragão enfrentará nas semifinais (melhor de cinco) o vencedor da série entre Franca e Osasco.