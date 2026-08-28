A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), promove neste domingo (30), às 10h, a abertura da 18ª temporada do projeto “Um Canto no Botânico: um encontro da música com a natureza”. A entrada é gratuita e o show de abertura será do artista Pedro do Cordel e Bando. A apresentação ocorre na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru. O projeto tem como objetivo oferecer uma opção cultural aos domingos e valorizar músicos de Bauru e região.

Aos 20 anos, Pedro do Cordel retorna ao palco do projeto, do qual participa desde a infância, para apresentar uma nova fase de sua trajetória artística. O espetáculo reúne elementos da cultura popular nordestina, como cordel, baião e poesia, com influências do rock, folk e tropicalismo. O repertório inclui clássicos da música brasileira e composições autorais. Pedro do Cordel será acompanhado por Diogo Alves e Ed Florindo, na percussão; Chiquinho Garcia, na guitarra; Julio Caleja, no baixo; Wil Campos, no acordeon e teclado; e Rael Silva, na bateria.

A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Semab e do Jardim Botânico, com apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), km 232, com acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão transferidas para o Centro de Visitação do Jardim Botânico.