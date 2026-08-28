A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), promove neste domingo (30), às 10h, a abertura da 18ª temporada do projeto “Um Canto no Botânico: um encontro da música com a natureza”. A entrada é gratuita e o show de abertura será do artista Pedro do Cordel e Bando. A apresentação ocorre na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru. O projeto tem como objetivo oferecer uma opção cultural aos domingos e valorizar músicos de Bauru e região.
Aos 20 anos, Pedro do Cordel retorna ao palco do projeto, do qual participa desde a infância, para apresentar uma nova fase de sua trajetória artística. O espetáculo reúne elementos da cultura popular nordestina, como cordel, baião e poesia, com influências do rock, folk e tropicalismo. O repertório inclui clássicos da música brasileira e composições autorais. Pedro do Cordel será acompanhado por Diogo Alves e Ed Florindo, na percussão; Chiquinho Garcia, na guitarra; Julio Caleja, no baixo; Wil Campos, no acordeon e teclado; e Rael Silva, na bateria.
A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Semab e do Jardim Botânico, com apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), km 232, com acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão transferidas para o Centro de Visitação do Jardim Botânico.
Programação
- 30/08 – Show de abertura - ‘Pedro do Cordel e Bando’, com Pedro do Cordel, Diogo Alves, Chiquinho Garcia, Julio Caleja, Wil Campos e Rael Silva - Música Regional
- 27/09 – Show ‘Iró Quarteto com Anderson Vianna’, com Anderson Vianna, Adriano Martins, Lucas Gouveia e Rael Silva - MPB e Samba
- 25/10 – Show de Eliel Firmino com Neto Bigarelli, Wal Bonicontro e Fabio Cingano – MPB
- 15/11 – Show de Bitenka Bittencourt com Fernando Dal Médico, Wal Bonicontro e Paulinho Del Nery – MPB
- 06/12 – Show ‘Camerata de Cordas’, com o maestro Paulo Marcos Gomes e integrantes da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru - MPB, Música Erudita e Tangos Argentinos