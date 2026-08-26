No ecossistema digital contemporâneo, onde qualquer indivíduo com um smartphone, estúdio ou outras ferramentas alcança audiências massivas, a fronteira entre a mera opinião e a informação apurada nunca esteve tão nublada. Essa facilidade de publicação reacende um debate crucial para a democracia: o jornalismo é apenas uma forma de expressão pessoal ou configura uma profissão com técnicas, critérios e responsabilidades próprias?

Para compreender a cena atual, é fundamental olhar para a estrutura jurídica brasileira. No dia 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão histórica ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 511961. Por maioria de votos (8 a 1 - confira cada um ao final do artigo), a Corte derrubou a exigência do diploma de curso superior em Jornalismo e do registro profissional para o exercício da atividade. O fundamento central foi de que a exigência do diploma violava o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento, garantidos pela Constituição Federal. Sob o prisma estritamente legal, portanto, exercer o jornalismo sem formação acadêmica tornou-se plenamente permitido.

No entanto, essa garantia constitucional suscita um provocativo questionamento: alguém é realmente impedido de se expressar ou de comunicar seus pensamentos por não ser autodeclarado jornalista ou por não possuir um registro profissional?